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Международная студенческая практика PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
06.06.2019 00:00

3 июня в Учебно-научном центре ОИЯИ начался первый этап Международной студенческой практики. В Дубну приехали 22 студента университетов Южно-Африканской Республики.

Студенты прослушают лекции о направлениях исследований ОИЯИ и побывают в большинстве его лабораторий - Лаборатории ядерных реакций, Лаборатории ядерных проблем, Лаборатории нейтронной физики и Лаборатории физики высоких энергий.

Также ребят ждет встреча с деканами четырех Южно-Африканских университетов , которые прибыли в Объединенный институт ядерных исследований для участия в 12-й Международной стажировке для научно-административного персонала JEMS «Опыт ОИЯИ для стран-участниц и государств-партнеров».

Однако основное время трехнедельной практики традиционно будет отведено под выполнение собственных учебно-исследовательских проектов под руководством специалистов Объединенного института. Итоги этой работы будут представлены 21 июня на отчетном собрании в Учебно-научном центре ОИЯИ.

Африканских студентов ждет и насыщенная культурная программа. Ребята побывают в Дмитрове, посетят древний Дмитровский кремль и даже примут участие в культурно-историческом квесте и научатся стрелять из лука. И, конечно же, ребята из ЮАР увидят столицу России Москву и ознакомятся с ее достопримечательностями.

Подготовила Ольга ШАРОВА. Фото Игоря ЛАПЕНКО
  		 
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