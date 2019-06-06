3 июня в Учебно-научном центре ОИЯИ начался первый этап Международной студенческой практики. В Дубну приехали 22 студента университетов Южно-Африканской Республики.

Студенты прослушают лекции о направлениях исследований ОИЯИ и побывают в большинстве его лабораторий - Лаборатории ядерных реакций, Лаборатории ядерных проблем, Лаборатории нейтронной физики и Лаборатории физики высоких энергий.

Также ребят ждет встреча с деканами четырех Южно-Африканских университетов , которые прибыли в Объединенный институт ядерных исследований для участия в 12-й Международной стажировке для научно-административного персонала JEMS «Опыт ОИЯИ для стран-участниц и государств-партнеров».

Однако основное время трехнедельной практики традиционно будет отведено под выполнение собственных учебно-исследовательских проектов под руководством специалистов Объединенного института. Итоги этой работы будут представлены 21 июня на отчетном собрании в Учебно-научном центре ОИЯИ.

Африканских студентов ждет и насыщенная культурная программа. Ребята побывают в Дмитрове, посетят древний Дмитровский кремль и даже примут участие в культурно-историческом квесте и научатся стрелять из лука. И, конечно же, ребята из ЮАР увидят столицу России Москву и ознакомятся с ее достопримечательностями.

Подготовила Ольга ШАРОВА. Фото Игоря ЛАПЕНКО