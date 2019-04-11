Фестиваль для школьников и учащихся колледжей прошел уже в шестой раз в институте САУ государственного университета «Дубна». Участие в нем приняли более 120 школьников 4–11 классов и учащихся колледжей из Московской, Ярославской, Рязанской, Тверской, а также Костромской областей.

Открыла фестиваль лекция известного иллюстратора «ВКонтакте» Михаила Голубя на тему «Как сделать профессией то, что ты любишь». Также участники посетили различные мастер-классы, которые проходили по индивидуальным программам, разработанным для каждой группы.

Впервые в этом году в рамках фестиваля прошла Школа информационной безопасности, учащиеся которой по отдельной углубленной программе в течение двух дней были погружены в анализ компьютерных и беспроводных сетей, способы технической защиты информации, анализ веб-уязвимости и многое другое. На мастер-классах, проводимых в рамках Школы, ребята работали с различным оборудованием и программным обеспечением, позволяющим анализировать защищенность объектов. По результатам прослушанных курсов участникам были выданы олимпиадные задания. Победители и призеры олимпиады получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении на направления ИСАУ.

В рамках мероприятия традиционно проводится научно-практическая конференция. Число заявленных докладов в этом году было столь велико, что программу фестиваля пришлось разбить на две секции: для средних и старших классов. Тематика докладов была весьма разнообразной - от интерактивных учебников до систем безопасности, разработки 3D-принтеров до роботизированных систем, создания компьютерных игр и буктрейлеров до систем мониторинга. Победители и призеры конференции награждены дипломами и ценными подарками и имеют возможность получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении на направления ИСАУ. В завершение программы фестиваля для каждой возрастной группы участников была организована интеллектуальная игра «ИТ-квиз», в которой с энтузиазмом приняли участие школьники и их родители. Все команды были отмечены памятными сувенирами.

Оргкомитет фестиваля благодарит всех школьников, родителей, педагогов, наставников за активное участие, развитие и укрепление интереса к информационным технологиям, стремление к новому и перспективному.