Праздничный вечер, посвященный 63-й годовщине со дня основания Объединенного института ядерных исследований, состоялся 26 марта в Доме культуры «Мир» ОИЯИ. Директор ОИЯИ академик РАН Виктор Анатольевич Матвеев со сцены Дома культуры «Мир» сердечно поздравил ученых, научно-технических работников, служащих и рабочих, ветеранов и молодых специалистов, а также коллег в странах-участницах, всех партнеров в научных центрах мира с днем основания Института. «Наш международный научный центр сегодня во всем мире известен как флагман фундаментальной науки и передовых технологий, отметил Виктор Анатольевич. - Уверен, что, опираясь на наше славное прошлое, мы и в дальнейшем, используя уникальный потенциал Института и его широкие международные связи, совместными усилиями обогатим мировую науку и технику новыми весомыми результатами». Примечательно, что накануне в Объединенном институте ядерных исследований состоялся торжественный запуск циклотрона ДЦ-280. «В ОИЯИ получен первый пучок ускоренных тяжелых ионов на циклотроне ДЦ-280. Запущен новый ускоритель, новая базовая экспериментальная установка нашего Института. Завершен один из важнейших этапов запуска первой в мире Фабрики сверхтяжелых элементов. Это очень радостное и знаменательное событие для всего интернационального коллектива ОИЯИ», - подчеркнул в своем выступлении директор Объединенного института В.А. Матвеев. По сложившейся традиции в рамках праздничного вечера состоялась церемония вручения грантов ОИЯИ учителям школ и педагогам дополнительного школьного образования города Дубны. Руководитель УСИ ОИЯИ А.В. Тамонов: - Сегодня, в день 63-й годовщины нашего Института, ДК «Мир» встретил гостей в обновленном виде. Ремонтные работы общественных пространств первого этажа проведены с учетом сохранения классической стилистики и сохранения исторических люстр. При этом главная цель работ - повышение комфорта для всех посетителей ДК «Мир» - достигнута. От себя лично поздравляю сотрудников ОИЯИ с праздником и надеюсь, что концерт столь прославленного коллектива, как Государственный академический большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, стал достойным украшением нашего торжественного вечера. Этот знаменательный для сотрудников ОИЯИ день стал праздничным и для десяти дубненских учителей - на сцене Дома культуры «Мир» в торжественной обстановке им были вручены свидетельства о присуждении грантов. В этом году в рамках конкурса было рассмотрено восемнадцать кандидатур, десять из которых стали получателями гранта. Лучшими учителями признаны: Балакшина Лариса Алексеевна (лицей «Дубна», физика); Барминская Любовь Генриховна (лицей №6, информатика); Михалева Наталья Викторовна (гимназия №11, математика); Моисеева Светлана Эдуардовна (школа №10, математика); Смирнова Ирина Александровна (гимназия №8, физика); Степанова Елена Анатольевна (школа «Диалог», педагог дополнительного образования); Трусова Наталья Михайловна (школа №1, химия); Федосеева Марина Сергеевна (гимназия №3, информатика); Чуринова Марина Борисовна (школа №7, начальные классы); Шахалова Ольга Викторовна (лицей «Дубна», биология). Поздравить сотрудников ОИЯИ и почетных гостей был приглашен Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, художественным руководителем и главным дирижером которого с 1974 года является народный артист СССР Владимир Иванович Федосеев. Примечательно, что великое имя Петра Ильича Чайковского было присвоено оркестру за подлинную, глубокую интерпретацию его сочинений. Перед началом концерта мы побеседовали с дирижером этого прославленного оркестра Денисом Александровичем Лотоевым. Отметим, что за время работы в Большом симфоническом оркестре им. П.И.Чайковского он подготовил и осуществил ряд самостоятельных проектов, представленных как на отечественных, так и на зарубежных сценах. Среди них концерты на сцене Большого зала Московской консерватории, постоянное участие в абонементах Московской филармонии, выступления в эфире телеканала «Культура», участие в различных фестивалях, в том числе на открытии Международного фестиваля «Crescendo». Российская и зарубежная пресса отмечает его как достойного профессионала, неординарно мыслящего, яркого интерпретатора, умеющего увлечь слушателей искренней эмоцией и свежестью прочтения партитуры. - Денис Александрович, в судьбе дирижера огромное значение играет сам оркестр и, конечно, те артисты и музыканты, с кем ему приходится работать. Вам повезло в этом отношении? - Да, вы совершенно верно отметили, что это играет огромную роль, и я считаю, что мне, безусловно, очень повезло. - Вы уже более 20 лет с Большим симфоническим оркестром. Как складывается ваш тандем с Владимиром Ивановичем Федосеевым? - Все замечательно, этот оркестр имеет какую-то очень открытую душу, и эта душа формировалась годами, поколениями. Руководитель оркестра создает эту атмосферу. Я счастлив, что здесь оказался, и меня всегда наполняют только позитивные эмоции от нашего творческого контакта. - Интересно, как находится взаимопонимание между собственным восприятием произведения и восприятием музыкантов? - Да, действительно, для этого иногда бывает нужно время, иногда это непростой, но очень интересный процесс, и для этого есть репетиции, а иногда и вовсе ничего не нужно, это возникает само и сразу. Все зависит от ситуации, смотря что мы исполняем. - Некая музыкальная эмпатия?! - Да, именно так это называется! - Расскажите, пожалуйста, что прозвучит в сегодняшнем концерте? - Сегодняшняя программа имеет поздравительную направленность. Мы знаем, по какому поводу сюда приглашены, и очень гордимся этим. Несмотря на сложный график оркестра, нам удается посещать самые важные для нас места - где самый искренний и самый отзывчивый слушатель. В наш концерт мы постарались вложить поздравительный смысл. В частности, прозвучит Классическая симфония Прокофьева. У нее очень серьезное строгое название, между тем это очень веселая и озорная музыка. Оркестр славится своими солистами. Они исполнят виртуозные концертные пьесы, и, я надеюсь, слушатель по достоинству это оценит. Всем известно, что Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского всегда выступал с ведущими солистами мира, и этот список бесчисленный в биографии оркестра. Но, может быть, не все знают, что внутри оркестра есть свои звездочки, свои исполнители. Эта традиция передается из поколения в поколение, и сегодня молодое поколение солистов представляет свои концертные виртуозные пьесы, а в заключение концерта прозвучит всеми любимое «Итальянское каприччио» Петра Ильича Чайковского. - Цитирую ваше высказывание «…перед концертом само по себе возникает определенное состояние, которое сложно объяснить. Это ощущение полноты жизни. И именно в такие моменты чувствуешь ее смысл…» То есть важно именно с этим чувством выходить на сцену каждый раз? - Именно так! Я всегда жду это чувство и заранее надеюсь его получить. И когда это происходит, меня это окрыляет! Я всегда этому очень рад! Также в рамках торжественного вечера свои работы в выставочном зале представила мастер по стеклу Дарья Гольф. Автор работ отметила: «… В Дубне впервые открылась авторская выставка изделий из стекла. Все работы представлены в единственном экземпляре, выполнены в удивительной и редкой технике fusing. Впервые в одном месте собрано 70 работ из частных коллекций и новых, еще не представленных ранее - это арт-объекты, мебель, светильники, элементы декора и интерьера». Работы из стекла Дарья ловко сочетает с металлом и деревом, что придает им неповторимый стиль. До 20 апреля ежедневно с 15:00 до 19:00 дубненцы и гости города могут посетить столь уникальную выставку и прикоснуться к современным изделиям из стекла, а возможно, и лично встретиться с автором и узнать все тонкости изготовления столь необычных изделий. В заключение торжественной части вечера директор ОИЯИ академик РАН В.А. Матвеев пожелал всем доброго здоровья, благополучия и новых успехов в развитии фундаментальной науки, инновационных и образовательных программ, во имя высоких ценностей международного научного сотрудничества, во имя будущего нашего замечательного международного научного центра! Элеонора ЯМАЛЕЕВА Фото Елены Пузыниной, Игоря Лапенко