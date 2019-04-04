Учащиеся, педагоги и концертмейстеры Детской школы искусств «Рапсодия» встретили весну и свой профессиональный праздник День работника культуры великолепными творческими результатами.

Так, на Московском областном вокальном конкурсе «Весенние соловушки» дипломов лауреата I степени удостоены:

Копейкин Михаил (преподаватель Качкалова И.Н., концертмейстер Титова В.А.),

Штокало Валерия, Полетаева Дарья (преподаватель Качкалова И.Н., концертмейстер Клинникова Т.Ю.)

Вокально-хоровой ансамбль «Антарес» (преподаватель Колгина М.В., концертмейстер Лосева Л.А.)

Ансамбль «Девчата» (преподаватель Щербакова О.В., концертмейстер Рыкова А.П.)

Дипломов лауреата II степени удостоены:

Гуляева Татьяна (преп.Качкалова И.Н., конц.Титова В.А.)

Ляднович Василина (преподаватель Щербакова О.В., концертмейстер Рыкова А.П.)

Дипломы за артистизм вручены:

Булановой Анастасии (преподаватель Качкалова И.Н., концертмейстер Клинникова Т.Ю.)

Ансамбль «Забава» - старший состав (преподаватель Полетаева Г.Н., концертмейстер Фролова Г.В.)

Дипломом за оригинальную трактовку награждены:

Ансамбль «Забава» - младший состав (преподаватель Полетаева Г.Н., концертмейстер Фролова Г.В.)

Диплома лауреата III степени удостоен вокально-хоровой ансамбль «Колокольчики» (преподаватель Колгина М.В., концертмейстер Довбенко О.Н.)

Диплом за профессионализм вручен Черепановой Зое (преподаватель Лушина А.В., концертмейстер Клинникова Т.Ю.)

Диплома за выразительное исполнение удостоены:

Байголова Вероника (преподаватель Лушина А.В., концертмейстер Клинникова Т.Ю.)

Вокально-хоровой ансамбль «Мечта» (преподаватель Донченко О.В., концертмейстер Стальцова Н.Ю.)

Гордеева Елизавета (преподаватель Лосева Л.А., концертмейстер Титова В.А.)

Дипломом за музыкальность награждены:

Штокало Валерия (преподаватель Качкалова И.Н., концертмейстер Клинникова Т.Ю.)

Юхимец Злата (преподаватель Щербакова О.В., концертмейстер Рыкова А.П.)

Впервые в Дубне прошёл городской фестиваль театральных коллективов «Калейдоскоп – 2019», где так же участвовали коллективы «Рапсодии» и получили признание за свои творческие успехи.

Диплома лауреата удостоен детский музыкальный театр «Зелёная карета» в номинации «Музыкальный спектакль «Элли в волшебной стране» по мотивам одноимённой книги А.Волкова(рук.Салтыков А.). За исполнение лучшей главной роли награждены - Устинова Светлана и Аверичев Артём. Лучшая роль второго плана у Глониной Вероники и Гомзина Дмитрия. В номинацях «Лучшее художественное оформление спектакля» отмечены Михеева Евгения и Машкова Елена, «Лучшая режиссёрская работа» – Рулла Т.И., «Лучшее музыкальное оформление спектакля» - Титова В.А.

Диплома лауреата фестиваль удостоен:

Детский музыкальный театр «Зелёная карета» в номинации «Мюзикл» - Э.Л.Уэббер «Несколько историй из жизни кошек» (рук.Салтыков А.А.). За лучшее исполнение главной роли награждены Сотникова Анастасия и Шилов Артемий. Роль второго плана лучше всего удалась Чуприну Евгению, а в номинации «Лучшее вокальное исполнение» у дуэта Картузовой Елизаветы и Панковой Милены.

Детский музыкальный театр «Чародей» в номинации «Музыкальный спектакль» за постановку «В ночь на Ивана Купала» по пьесе И.А.Крылова «Урок дочкам» (рук.Ефремова Г.В.). Победителями в номинациях «Лучшая главная роль» стала Тегина Василиса, «Лучшая роль второго плана» - Ермолаева Светлана, «Лучшее хореографическое оформление спектакля» - Крылова М.С., «Лучший костюм» – Осинцева И.В.

На московском областном открытом хоровом фестивале-конкурсе «Голоса весны» дипломом лауреата I степени отмечен Концертный хор – руководитель Качкалова И.Н., концертмейстер Титова В.А.

На международном фестивале-конкурсе «Хрустальная капель»

Дипломом лауреата I степени награждены:

Байголова Вероника – номинация «Академический вокал 9-11лет» (преподаватель Лушина А.В., концертмейстер Клинникова Т.Ю.)

Иванова Таисия - номинация «Музыкально-исполнительское искусство» (преподаватель Лушина А.В., концертмейстер Клинникова Т.Ю.)

Хореографический коллектив «Фантазия» - номинация «Хореография, 9-11лет» (руководитель Денисов С.И.)

Диплома лауреата II степени удостоен хореографический коллектив «Фантазия», номинация «Хореография 11-13лет» (руководитель Денисов С.И.)

На московском областном фестивале-конкурсе детских театральных коллективов «Театральный Олимп» дипломов лауреата I степени удостоены:

Детский музыкальный театр «Чародей» в номинации «Музыкальный спектакль», представивший постановку «В ночь на Ивана Купала».

Детский музыкальный театр «Зелёная карета» в номинации «Музыкальный спектакль, мл.гр.» за постановку «Элли в волшебной стране».

Диплома лауреата III степени удостоен детский музыкальный театр «Зелёная карета» (рук.Салтыков А.А.) в номинации «Мюзикл» за постановку «Несколько историй из жизни кошек» Э.Л.Уэббер.