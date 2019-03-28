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Гранты - лучшим учителям наукограда PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
28.03.2019 00:00

Объявлены победители ежегодного конкурса на гранты ОИЯИ для учителей школ и педагогов дополнительного школьного образования города Дубны.

 

В 2019 году в рамках конкурса было рассмотрено восемнадцать кандидатур, десять из которых стали получателями гранта:

Балакшина Лариса Алексеевна (лицей «Дубна», физика);

Барминская Любовь Генриховна (лицей №6, информатика);

Михалева Наталья Викторовна (гимназия №11, математика);

Моисеева Светлана Эдуардовна (школа №10, математика);

Смирнова Ирина Александровна (гимназия №8, физика);

Степанова Елена Анатольевна (школа «Диалог», педагог дополнительного образования);

Трусова Наталья Михайловна (школа №1, химия);

Федосеева Марина Сергеевна (гимназия №3, информатика);

Чуринова Марина Борисовна (школа №7, начальные классы);

Шахалова Ольга Викторовна (лицей «Дубна», биология).

Торжественное вручение свидетельств о присуждении грантов состоялось на праздновании Дня образования ОИЯИ - 26 марта.
Обновлено 26.03.2019 12:32
  		 
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