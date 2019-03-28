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Объявлены победители ежегодного конкурса на гранты ОИЯИ для учителей школ и педагогов дополнительного школьного образования города Дубны.
В 2019 году в рамках конкурса было рассмотрено восемнадцать кандидатур, десять из которых стали получателями гранта:
Балакшина Лариса Алексеевна (лицей «Дубна», физика);
Барминская Любовь Генриховна (лицей №6, информатика);
Михалева Наталья Викторовна (гимназия №11, математика);
Моисеева Светлана Эдуардовна (школа №10, математика);
Смирнова Ирина Александровна (гимназия №8, физика);
Степанова Елена Анатольевна (школа «Диалог», педагог дополнительного образования);
Трусова Наталья Михайловна (школа №1, химия);
Федосеева Марина Сергеевна (гимназия №3, информатика);
Чуринова Марина Борисовна (школа №7, начальные классы);
Шахалова Ольга Викторовна (лицей «Дубна», биология).
Торжественное вручение свидетельств о присуждении грантов состоялось на праздновании Дня образования ОИЯИ - 26 марта.