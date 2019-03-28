Гранты - лучшим учителям наукограда Автор: Встреча Объявлены победители ежегодного конкурса на гранты ОИЯИ для учителей школ и педагогов дополнительного школьного образования города Дубны. В 2019 году в рамках конкурса было рассмотрено восемнадцать кандидатур, десять из которых стали получателями гранта: Балакшина Лариса Алексеевна (лицей «Дубна», физика); Барминская Любовь Генриховна (лицей №6, информатика); Михалева Наталья Викторовна (гимназия №11, математика); Моисеева Светлана Эдуардовна (школа №10, математика); Смирнова Ирина Александровна (гимназия №8, физика); Степанова Елена Анатольевна (школа «Диалог», педагог дополнительного образования); Трусова Наталья Михайловна (школа №1, химия); Федосеева Марина Сергеевна (гимназия №3, информатика); Чуринова Марина Борисовна (школа №7, начальные классы); Шахалова Ольга Викторовна (лицей «Дубна», биология). Торжественное вручение свидетельств о присуждении грантов состоялось на праздновании Дня образования ОИЯИ - 26 марта.

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