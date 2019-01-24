На Дне открытых дверей базовых кафедр государственного университета «Дубна» в ОИЯИ в этом году побывали более сотни ребят из Дубны, Москвы и Московской области, а также из Кирова, Калининграда и других городов России. Мероприятие, традиционно проводимое университетом совместно с Объединенным институтом ядерных исследований в начале года, с каждым годом вызывает все больший интерес у будущих студентов.

Встреча старшеклассников с ректором университета «Дубна» Дмитрием Фурсаевым прошла в атриуме, где ребятам и их родителям рассказали об основных направлениях учебной деятельности вуза, а также о тесном сотрудничестве с Объединенным институтом ядерных исследований, семь базовых кафедр которого работают в университете. Это кафедры физико-технических систем, ядерной физики, фундаментальных проблем физики микромира, нанотехнологий и новых материалов, персональной электроники, биофизики и кафедра распределенных информационно-вычислительных систем. Студенты этих кафедр имеют возможность начать свою научную карьеру в лабораториях Института уже с младших курсов.

Для абитуриентов было организовано знакомство с университетским кампусом, после чего ребята отправились в ОИЯИ, где состоялась экскурсия по лабораториям Объединенного института ядерных исследований. Знакомство с деятельностью лабораторий крупнейшего научного центра мирового уровня оказалось крайне интересным для ребят, многие из которых еще более укрепили свое намерение в будущем заниматься наукой.