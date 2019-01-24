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Лучше один раз увидеть, или Экскурсия в ОЭЗ «Дубна» PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
24.01.2019 00:00

Учащиеся подшефной ОЭЗ «Дубна» гимназии №3 побывали на предприятии резидента «ПРОМТЕХ-Дубна», после чего многие высказали мнение, что с удовольствием бы работали на высокотехнологичном современном производстве.

 

Об Особой экономической зоне «Дубна» и ее компаниях-резидентах основная масса дубненских школьников знает разве что из городских газет и теленовостей. Исключение из правил составляют учащиеся подшефных ОЭЗ гимназий, которые стали постоянными гостями особой экономической зоны и предприятий ее резидентов. В этот раз десятиклассники гимназии №3 знакомились с высокотехнологичным производством компании «ПРОМТЕХ-Дубна».

Профориентационную экскурсию для 10 «А» класса подшефной гимназии провел начальник отдела новых технологий Александр Анисимов. Ребята узнали об особенностях работы станков c ЧПУ, их возможностях и сферах применения. Гимназисты проявляли большой интерес к современному оборудованию, задавали множество вопросов. Впечатление на ребят произвело и знакомство с процессом изготовления различных деталей, применяемых в российских летательных аппаратах. После экскурсии многие высказали желание вернуться на производство для прохождения практики.

- Конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и в этом мы убедились, посетив производство «ПРОМТЕХ-Дубна», - подтверждает ученик 10 «А» класса гимназии №3 Василий Жуков. - Прежде всего поразили масштабы предприятия и, конечно, его современная «начинка» - новейшее автоматизированное оборудование по последнему слову техники. Безусловно, для работы на таком оборудовании необходимо многое знать, и было бы интересно для начала пройти здесь практику.

Светлана ЖУКОВА
Обновлено 22.01.2019 11:59
  		 
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