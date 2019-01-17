27 декабря минувшего года Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» порадовала своих подшефных - учащихся гимназий №3 и №11 - новогодними подарками для оборудования компьютерного кабинета и спортивного зала.

Второй год подряд Управляющая компания Особой экономической зоны «Дубна» шефствует над двумя дубненскими гимназиями - №3 и №11. За это время добрыми традициями стали совместные праздники, субботники, а также конкретная помощь образовательным учреждениям, которая касается условий обучения - комфортности помещений для занятий и совершенствования самого учебного процесса.

Накануне нового 2019 года шефы порадовали ребят подарками, которые наверняка будут мотивировать школьников развиваться в той или иной сфере. Так, зал для занятий физкультурой гимназии №11 было решено пополнить спортивным инвентарем. И теперь к нему добавились 10 волейбольных и 10 баскетбольных мячей, 10 скакалок, 15 мягких тренировочных конусов, 10 ракеток и 4 мобильные стойки для игры в бадминтон, а также 5 тренажеров-перекладин и секундомер.

Ребята из гимназии №3 активно используют в учебе современные информационные технологии, поэтому Управляющая компания продолжила пополнять оборудованием новый компьютерный кабинет гимназии. Для комфортного и увлекательного путешествия в мир знаний сюда к уже установленным ранее шести компьютерам добавился еще один. Теперь больше учащихся одновременно смогут вести исследовательские работы, на основе изученного материала делать доклады, электронные презентации и получать удовольствие от своей работы.

В Управляющей компании Особой экономической зоны «Дубна» надеются, что подарки понравились и станут стимулом к достижению гимназистами новых спортивных рекордов и научных открытий в 2019 году.

Светлана Жукова