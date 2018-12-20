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Парламентский урок для студентов PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
20.12.2018 00:00

12 декабря, в юбилейный день принятия Конституции Российской Федерации, Московскую областную думу посетили  студенты государственного университета «Дубна» вместе с депутатом городского Совета депутатов г.о. Дубна трех созывов,  заведующим кафедрой «Государственное и муниципальное управление», кандидатом экономических наук Сергеем Дзюбой.

 

О том, как пишутся законы, в ходе парламентского урока третьекурсникам университета рассказала депутат фракции «Единая Россия» Московской областной думы Марина Шевченко.  «Экскурсии в Московскую областную думу полезны, они повышают правовую грамотность молодежи, расширяют кругозор, формируют представление о законодательных органах Подмосковья», - отметила депутат.

Она напомнила ребятам, что Московская область - один из первых субъектов РФ, который в 1993 году образовал свой законодательный (представительный) орган государственной власти - Московскую областную думу».

В этом году Мособлдума отмечает свой 25-летний юбилей. За этот период работы региональный парламент создал правовую базу для устойчивого социально-экономического развития Подмосковья, он нацелен на реализацию приоритетных проектов Московской области, повышение качества и уровня жизни жителей.

В ходе встречи Марина Шевченко рассказала о работе депутатов, комитетах и фракциях. Московская областная дума утверждает правовые нормы, устанавливает налоги и льготы на уровне региона, принимает областной бюджет и выполняет десятки других функций для законодательного регулирования общественных процессов на территории Подмосковья. Депутат подробно остановилась на деятельности  Комитета по образованию, культуре и туризму, подчеркнув, что  Комитет занимается совершенствованием  нормативной правовой базы в сфере образования, культуры и туризма, а также в сфере защиты прав детей-сирот.

Ребята посетили многофункциональный зал, библиотеку, залы заседаний думских фракций, пресс-центр. Студентам рассказали об истории создания Московской областной думы, о работе нового созыва депутатов, полномочиях законодательного органа власти.

Татьяна АРИСТАРХОВА
Обновлено 18.12.2018 12:55
  		 
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