30 ноября в дошкольном образовательном учреждении «Созвездие» состоялся заключительный этап муниципального этапа регионального конкурса «Педагог года» в номинации «Воспитатель года-2018» и церемония награждения победителей.

Конкурс проходил в три этапа. Его участники представили свой опыт работы, провели педагогическое занятие с детьми из других дошкольных учреждений, продемонстрировали творческую самопрезентацию.

По решению жюри победителем конкурса стала Елена Александровна Толкачева - воспитатель дошкольного образовательного учреждения

№ 8 «Светлячок».

Поздравляем Елену Александровну с заслуженной победой и желаем успешного выступления на региональном этапе конкурса, который пройдет в начале 2019 года в г. Орехово-Зуеве.