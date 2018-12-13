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Автор: Встреча
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13.12.2018 00:00
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30 ноября в дошкольном образовательном учреждении «Созвездие» состоялся заключительный этап муниципального этапа регионального конкурса «Педагог года» в номинации «Воспитатель года-2018» и церемония награждения победителей.
Конкурс проходил в три этапа. Его участники представили свой опыт работы, провели педагогическое занятие с детьми из других дошкольных учреждений, продемонстрировали творческую самопрезентацию.
По решению жюри победителем конкурса стала Елена Александровна Толкачева - воспитатель дошкольного образовательного учреждения
№ 8 «Светлячок».
Поздравляем Елену Александровну с заслуженной победой и желаем успешного выступления на региональном этапе конкурса, который пройдет в начале 2019 года в г. Орехово-Зуеве.
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Обновлено 11.12.2018 13:03