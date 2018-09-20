По результатам общероссийского рейтинга школьных сайтов, проводимого ежегодно с 2011 года Российским новым университетом (РосНОУ) и группой компаний «Просвещение», определены образовательные учреждения, чьи официальные сайты признаны лучшими. В числе победителей есть дубненские детские сады и школы. Так, отмечены в числе лучших сайты школ №1, №2 и №4, гимназии №8, лицея «Дубна» и школы «Возможность». Победителями среди дошкольных образовательных учреждений стали детские сады «Радость», «Незабудка», «Сказка» и «Золотая рыбка».

Также министерством образования Московской области дана оценка работы директоров школ. По итогам 2018 года директора лицеев № 6 и «Дубна», а также гимназии № 8 отнесены к первому наивысшему уровню, к так называемой «зеленой зоне». Директора остальных учебных заведений Дубны вошли в «желтую зону». В числе отстающих, т.е. в «красной зоне», дубненские руководители образовательных учреждений не значатся.

Как пояснили в горуно, стандарт качества управления школой включает десять критериев оценки работы директоров. В их числе ­ результаты итоговой аттестации, инновационная деятельность учебного учреждения, развитие олимпиадного движения, использование мультимедийных устройств, обеспечение безопасности образовательного процесса, количество 100­балльников и призеров различных олимпиад, работа с родителями и организация внеурочной деятельности. Дополнительные баллы директорам начисляются за привлечение учителей ­ носителей иностранных языков, реализацию общешкольных проектов, развитие корпоративного духа школы. Как видим, попасть по этим критериям в число лидеров, учитывая высокие стандарты в области образования и достаточно жесткие требования со стороны профильного министерства, не так уж просто. Тем не менее, дубненским директорам школ это удается делать, демонстрируя высокий уровень организации образовательного процесса в учебных заведениях, а также внеурочной деятельности, которой уделяется особое внимание при подведении итогов.

Олег Квитко