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Помогают строить мост PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
13.09.2018 00:00

Нынешним летом уже в девятый раз на стройках Дубны появились ребята из студенческого строительного отряда (ССО) государственного университета «Дубна». Из 25 человек,  выразивших  желание поработать в рамках студенческого строительного отряда, отобрали десять.  Именно отобрали, так как речь шла о работе на строительстве моста через Волгу у нас в Дубне.

 

Студенческий строительный отряд уже работал на этой стройке в прошлом году,  и ребята своим активным трудом заслужили самые положительные отзывы. Да и стройка очень памятная, историческая,  ведь  начиная с 1969  года  ставился  вопрос о строительстве моста в Дубне и только в 2017 году решением Президента России В.В. Путина  был дан зелёный свет этому проекту.

В  студенческий  строительный отряд­2018 вошли не только те, кто не имел «долгов» по учёбе.  Для работы на такой исторической стройке необходима была ещё и рекомендация от студсовета,  кафедры.

Основу отряда составили те, кто уже  в прошлом году  поработал на этой стройке и был знаком с высокими требованиями, которые предъявляют в ДТФ «МОСТООТРЯД­90».  Костяк студенческого строительного отряда  составили  Денис Полонский  (ИСАУ), Антон Лысенко (ФЕИН), Илья Потолоков  (ФСГН).

Руководство государственного университета «Дубна», ректор вуза Д.В. Фурсаев,  принял решение поддержать стремление ребят к активному физическому труду,  и для всех иногородних бойцов нашего стройотряда было предоставлено бесплатное проживание в общежитиях вуза.

По оценке руководителя проекта, заместителя директора «МОСТООТРЯДА ­ 90» А.В. Крымского, студенческий строительный отряд справился со всеми возложенными на него  задачами.

Стройотряд возник в вузе девять лет назад. За эти годы через него прошли более 350 студентов. В нем  работают представители всех курсов и всех специальностей. Физики, социологи, математики, IT­шники под палящим солнцем и летним дождём возводят дома, благоустраивают город и т.д. В Подмосковье это   единственный настоящий стройотряд, где студенты работают не по профилю будущей специальности.
Обновлено 11.09.2018 12:53
  		 
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