Нынешним летом уже в девятый раз на стройках Дубны появились ребята из студенческого строительного отряда (ССО) государственного университета «Дубна». Из 25 человек, выразивших желание поработать в рамках студенческого строительного отряда, отобрали десять. Именно отобрали, так как речь шла о работе на строительстве моста через Волгу у нас в Дубне.

Студенческий строительный отряд уже работал на этой стройке в прошлом году, и ребята своим активным трудом заслужили самые положительные отзывы. Да и стройка очень памятная, историческая, ведь начиная с 1969 года ставился вопрос о строительстве моста в Дубне и только в 2017 году решением Президента России В.В. Путина был дан зелёный свет этому проекту.

В студенческий строительный отряд­2018 вошли не только те, кто не имел «долгов» по учёбе. Для работы на такой исторической стройке необходима была ещё и рекомендация от студсовета, кафедры.

Основу отряда составили те, кто уже в прошлом году поработал на этой стройке и был знаком с высокими требованиями, которые предъявляют в ДТФ «МОСТООТРЯД­90». Костяк студенческого строительного отряда составили Денис Полонский (ИСАУ), Антон Лысенко (ФЕИН), Илья Потолоков (ФСГН).

Руководство государственного университета «Дубна», ректор вуза Д.В. Фурсаев, принял решение поддержать стремление ребят к активному физическому труду, и для всех иногородних бойцов нашего стройотряда было предоставлено бесплатное проживание в общежитиях вуза.

По оценке руководителя проекта, заместителя директора «МОСТООТРЯДА ­ 90» А.В. Крымского, студенческий строительный отряд справился со всеми возложенными на него задачами.

Стройотряд возник в вузе девять лет назад. За эти годы через него прошли более 350 студентов. В нем работают представители всех курсов и всех специальностей. Физики, социологи, математики, IT­шники под палящим солнцем и летним дождём возводят дома, благоустраивают город и т.д. В Подмосковье это единственный настоящий стройотряд, где студенты работают не по профилю будущей специальности.