С началом учебного года в школе №1 стартовала акция «Чистое Подмосковье». В классах прошли тематические классные часы, а в актовом зале перед ребятами выступила представитель компании «Экосистема» Ирина Альбертовна Чайникова.

Она рассказала, как происходит сортировка мусора в Дубне и что нужно делать, чтобы наш город оставался чистым и красивым. Первоклассники по давно сложившейся традиции сажали деревья со своими учителями Еленой Николаевной Чировой и Ольгой Владимировной Кольчугиной. Благодаря помощи родителей молодые рябинки будут отныне украшать школьный двор.

После уроков вся школа построилась на линейку. Перед коллективом выступили Ольга Александровна Зайцева – начальник отдела развития и методического обеспечения МБОУ ДПО, член экспертной группы по разработке методических пособий по экологическому просвещению и воспитанию обучающихся; куратор программ по экологическому воспитанию школьников Анна Александровна Цветкова и депутат Совета депутатов Игорь Альбертович Вяземский. Вместе с директором школы они наградили ребят, которые стали победителями различных конкурсов и олимпиад в 2017­2018 учебном году.

А затем все классы отправились на субботники в разные районы города. В результате удалось очистить от мусора зеленую зону за магазином «Атак», лесную поляну, где ежегодно проходит школьный турслет, часть берега Московского водохранилища, территорию клуба «Буревестник», а также парк Ветеранов. Что и говорить – молодцы ребята и их педагоги, а также активные родители, поддерживающие все без исключения добрые начинания школы и помогающие претворять их в жизнь.