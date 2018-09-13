Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Навели порядок PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
13.09.2018 00:00

С началом учебного года в школе №1 стартовала акция «Чистое Подмосковье». В классах прошли тематические классные часы, а в актовом зале перед ребятами выступила представитель компании «Экосистема» Ирина Альбертовна Чайникова.

 

Она рассказала, как происходит сортировка мусора в Дубне и что нужно делать, чтобы наш город оставался чистым и красивым. Первоклассники по давно сложившейся традиции сажали деревья со своими учителями Еленой Николаевной Чировой и Ольгой Владимировной  Кольчугиной. Благодаря помощи родителей молодые рябинки будут отныне украшать школьный двор.

После уроков вся школа построилась на линейку. Перед коллективом выступили Ольга Александровна Зайцева – начальник отдела развития и методического обеспечения МБОУ ДПО, член экспертной группы по разработке методических пособий по экологическому просвещению и воспитанию обучающихся; куратор программ по экологическому воспитанию школьников Анна Александровна Цветкова  и депутат Совета депутатов Игорь Альбертович Вяземский. Вместе с директором школы они наградили ребят, которые стали победителями различных конкурсов и олимпиад в 2017­2018 учебном году.

А затем все классы отправились на субботники в разные районы города. В результате удалось очистить от мусора зеленую зону за магазином «Атак», лесную поляну, где ежегодно проходит школьный турслет, часть берега Московского водохранилища, территорию  клуба «Буревестник», а также парк Ветеранов. Что и говорить – молодцы ребята и их педагоги, а также активные родители, поддерживающие все без исключения добрые начинания школы и помогающие претворять их в жизнь.
Обновлено 11.09.2018 12:52
  		 
< Сентября 2018 >
П В С Ч П С В
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо