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Подвели итоги, определили задачи PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
06.09.2018 00:00

Торжественные линейки по случаю начала нового учебного года прошли во всех школах Дубны для шести с половиной тысяч ребят – ровно столько дубненских учеников разных возрастов в этом году сели за парты.  Для 738 первоклашек школьный звонок прозвенел впервые.

 

А накануне нового учебного года во Дворце культуры «Октябрь» прошел традиционный педагогический форум. В нем приняли участие педагоги дошкольных и школьных образовательных учреждений города, а также депутат Московской областной думы Марина Шевченко, глава г. о.  Дубна Максим Данилов, заместитель главы городской администрации Евгений Штейн.

Начальник Управления народного образования Татьяна Виноградова озвучила итоги  2017 ­ 2018  учебного года  и рассказала о подготовке к новому учебному году. Итоги радуют ­  по результатам  единого областного  рейтинга три  дубненские школы  вошли в ТОП­100 лучших школ Московской области:  лицей № 6,   лицей «Дубна»,  гимназия № 8.   Пять выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ. Школу с золотой медалью окончил 51 ученик.

Несмотря на  стабильно  высокие  результаты, Татьяна Константиновна подчеркнула, что главная задача, которая стоит перед всеми школами города, ­ это повышении качества образования. «Наши педагоги ­ мастера своего дела, но развитие, саморазвитие  ­ это важно, – сказала  Татьяна Виноградова. ­  Нами сделан очень серьезный анализ  тех результатов, которые мы получили на основе независимой оценки качества. Годовые оценки ­ это внутренние оценки качества знания. Они часто бывают субъективными. Другое дело, если мы привлекаем к анализу независимые оценки ­ это более объективно. Для независимой оценки качества знаний в этом году мы использовали всероссийские проверочные работы, областные тестовые задания, результаты итоговой аттестации 9­х и 11­х классов. Сегодня в арсенале школы, городской администрации есть много инструментов, которые помогают оценить, как мы учим детей, чему мы учим и, главное, кого мы учим, потому что дети все разные. Нельзя каждый год в разные классы к разным детям входить с одними  и теми же планами, программами».

Глава г.о. Дубна Максим Данилов поблагодарил педагогов за высокие результаты и поздравил  их с началом нового учебного года: «Следующий 2019 год в Дубне я объявил годом образования, культуры  и спорта,  чтобы в этой области подтянуть и закрыть все прорехи, которые есть. В первую очередь речь идет об улучшении материально­технической базы, чтобы вы комфортно себя чувствовали на работе. Это и проведение  ремонтов, и  развитие инфраструктуры, и  обновление  инвентаря. Совместно с депутатами Совета депутатов мы  так сформируем  бюджет, чтобы приоритеты были отданы этим составляющим».

К началу нового учебного года в школах  и садах города уже была проделана огромная работа по улучшению  инфраструктуры:  проведен ремонт, закуплено новое оборудование и мебель, отремонтировано асфальтовое покрытие дворовых территорий образовательных учреждений. Всего на эти работы было направлено 40 миллионов рублей.

В этом году, как мы уже отметили, в школы наукограда пришли 6 500 ребят. В первый класс ­ 738 детей. Согласно рекомендациям Министерства образования Московской области,  школы Дубны переходят на пятидневную учебную неделю. Шестидневка сохранится только в лицее №6. Такое решения было принято по итогам опроса школьников и их родителей, проведенного в марте текущего года.

Подготовил  Кирилл ОРЛОВ
Обновлено 04.09.2018 12:36
  		 
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