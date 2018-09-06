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Торжественные линейки по случаю начала нового учебного года прошли во всех школах Дубны для шести с половиной тысяч ребят – ровно столько дубненских учеников разных возрастов в этом году сели за парты. Для 738 первоклашек школьный звонок прозвенел впервые.
А накануне нового учебного года во Дворце культуры «Октябрь» прошел традиционный педагогический форум. В нем приняли участие педагоги дошкольных и школьных образовательных учреждений города, а также депутат Московской областной думы Марина Шевченко, глава г. о. Дубна Максим Данилов, заместитель главы городской администрации Евгений Штейн.
Начальник Управления народного образования Татьяна Виноградова озвучила итоги 2017 2018 учебного года и рассказала о подготовке к новому учебному году. Итоги радуют по результатам единого областного рейтинга три дубненские школы вошли в ТОП100 лучших школ Московской области: лицей № 6, лицей «Дубна», гимназия № 8. Пять выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ. Школу с золотой медалью окончил 51 ученик.
Несмотря на стабильно высокие результаты, Татьяна Константиновна подчеркнула, что главная задача, которая стоит перед всеми школами города, это повышении качества образования. «Наши педагоги мастера своего дела, но развитие, саморазвитие это важно, – сказала Татьяна Виноградова. Нами сделан очень серьезный анализ тех результатов, которые мы получили на основе независимой оценки качества. Годовые оценки это внутренние оценки качества знания. Они часто бывают субъективными. Другое дело, если мы привлекаем к анализу независимые оценки это более объективно. Для независимой оценки качества знаний в этом году мы использовали всероссийские проверочные работы, областные тестовые задания, результаты итоговой аттестации 9х и 11х классов. Сегодня в арсенале школы, городской администрации есть много инструментов, которые помогают оценить, как мы учим детей, чему мы учим и, главное, кого мы учим, потому что дети все разные. Нельзя каждый год в разные классы к разным детям входить с одними и теми же планами, программами».
Глава г.о. Дубна Максим Данилов поблагодарил педагогов за высокие результаты и поздравил их с началом нового учебного года: «Следующий 2019 год в Дубне я объявил годом образования, культуры и спорта, чтобы в этой области подтянуть и закрыть все прорехи, которые есть. В первую очередь речь идет об улучшении материальнотехнической базы, чтобы вы комфортно себя чувствовали на работе. Это и проведение ремонтов, и развитие инфраструктуры, и обновление инвентаря. Совместно с депутатами Совета депутатов мы так сформируем бюджет, чтобы приоритеты были отданы этим составляющим».
К началу нового учебного года в школах и садах города уже была проделана огромная работа по улучшению инфраструктуры: проведен ремонт, закуплено новое оборудование и мебель, отремонтировано асфальтовое покрытие дворовых территорий образовательных учреждений. Всего на эти работы было направлено 40 миллионов рублей.
В этом году, как мы уже отметили, в школы наукограда пришли 6 500 ребят. В первый класс 738 детей. Согласно рекомендациям Министерства образования Московской области, школы Дубны переходят на пятидневную учебную неделю. Шестидневка сохранится только в лицее №6. Такое решения было принято по итогам опроса школьников и их родителей, проведенного в марте текущего года.
Подготовил Кирилл ОРЛОВ