9 сентября в Парке семейного отдыха пройдет детский праздник «Дети ­ наше будущее!». Этот день ждут первоклассники Дубны уже целый год. В 2017 году впервые в Парке семейного отдыха компания «ТЕЛЕКОМ МПК» при поддержке Администрации Дубны организовала мероприятие, которое потрясло как самых маленьких его участников, так и их родителей. Тысячи детей смогли познакомиться с таинственным, но таким интересным миром профессий. Маленькие гости смогли потушить пожар, порулить полицейской машиной, провести опыты по физике, пройтись по подиуму и взять свое первое интервью. Мальчишки и девчонки торопились посетить все площадки с профессиями и узнать как можно больше о спасателях, инженерах, врачах и учителях. Эмоций, детских улыбок и счастья было столько, что организаторы, партнеры и волонтеры не смогли их забыть и за год! И поэтому, дорогие друзья, в этом году Дубну ждет еще более яркий и потрясающий праздник «Дети ­ наше будущее!». Начало в 12:00. Что ждет дубненцев в этом году? Конечно, уже ставшая традицией «Аллея первоклассников». В 2018 году в первый класс в наукограде пойдут 738 детей. 1 сентября первоклассников сфотографируют и узнают у них, кем они мечтают стать в будущем. На празднике стенды с фотографиями детей и их желаемыми профессиями выстроятся на центральной аллее. В этот день ребят ждет знакомство с самыми популярными профессиями. Все будет по­взрослому: инструменты, специальная техника, оборудование и, конечно, опытные наставники ­ представители различных профессий, сотрудники крупнейших предприятий Дубны. Тематические площадки приоткроют окно в мир знаний, навыков и интересных явлений. Это уникальный опыт, когда дети сами могут оценить свои возможности и сделать первые шаги навстречу мечте! На сцене гостей ждет научное шоу, шоу мыльных пузырей и яркая развлекательная программа. А завершится праздник удивительным сюрпризом! Кому праздник будет интересен? Однозначно не только тем, кто впервые идет в школу. Приходите всей семьей, берите малышей и детей постарше. Как показал прошлый год, со многими профессиями с удовольствием знакомились и родители, и бабушки с дедушками! Невероятные эмоции, энергетический заряд на весь год, вера в себя и свою заветную мечту обеспечены каждому маленькому участнику праздника! Зачем проводится это мероприятие? Даже выпускники школ и вузов не всегда уверены, кем хотят пойти работать. «Дети – наше будущее!» – это проект, который создан, чтобы сформировать понимание и представление о профессиях, помочь ребенку услышать себя, пронести через школьные годы свою мечту, а в последующем без всяких сомнений выбрать дело всей жизни! Мы хотим дать начало новой традиции, дать первоклассникам возможность заявить о себе, о своих планах, потому что именно они через 10­15 лет станут активными участниками городской жизни. Все организаторы праздника уверены, что дети – это наше будущее! Подробности на сайте: deti.tmpk.net или в социальных сетях: https://vk.com/detitmpk, https://vk.com/telecommpk. Отзывы гостей и партнеров Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Московской области: «Здесь дети, конечно, разных возрастов, но то, что этот праздник посвящен в первую очередь первоклассникам, не случайно. Они вступают в новый этап жизни, для них это волнительный, непростой момент. Поддержать их, оставить им воспоминания о том времени, когда они только начинали учиться, чтобы начало учебной жизни запомнилось светлым и радостным ­ это очень важно!». Людмила Круглова, мама: «Побывали на празднике «Дети ­ наше будущее», посмотрели площадки. Мальчишку, конечно, больше всего заинтересовало военное оружие и шлем виртуальной реальности. Наши интересы разделяются на далекое прошлое и инновационное будущее». Оксана Осюхина, мама: «Огромное спасибо всем организаторам за праздник. Вы все большие молодцы, это лучшее мероприятие для детей в Дубне за последние 10 лет точно, а то и больше. Удачи вам в дальнейших начинаниях!» Студия красоты, партнеры праздника: «Потрясающее мероприятие для первоклассников, где они знакомились с различными профессиями. Пройдя обучение, получали дипломы и жетоны, которые могли обменять на сладкую вату, попкорн и другие подарки».