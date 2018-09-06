Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
«Дети -­ наше будущее!» PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
06.09.2018 00:00

9 сентября в Парке семейного отдыха пройдет детский праздник  «Дети ­ наше будущее!». Этот  день  ждут первоклассники Дубны уже целый год. В 2017 году впервые в Парке семейного отдыха компания «ТЕЛЕКОМ МПК» при поддержке Администрации Дубны организовала мероприятие, которое потрясло как самых маленьких его участников, так и их родителей. Тысячи детей смогли познакомиться с таинственным, но таким интересным миром профессий.

 

Маленькие гости смогли потушить пожар, порулить полицейской машиной, провести опыты по физике, пройтись по подиуму и взять свое первое интервью. Мальчишки и девчонки торопились посетить все площадки с профессиями и узнать как можно больше о спасателях, инженерах, врачах и учителях. Эмоций, детских улыбок и счастья было столько, что организаторы, партнеры и волонтеры не смогли их забыть и за год! И поэтому, дорогие друзья, в этом году Дубну ждет еще более яркий и потрясающий праздник «Дети  ­  наше будущее!». Начало в 12:00.

Что ждет дубненцев  в этом году?

Конечно, уже ставшая традицией «Аллея первоклассников». В 2018 году в первый класс в наукограде  пойдут 738 детей. 1 сентября первоклассников сфотографируют и узнают у них, кем они мечтают стать в будущем. На празднике стенды с фотографиями детей и их желаемыми профессиями выстроятся на центральной аллее.

В этот день ребят ждет знакомство с самыми популярными профессиями. Все будет по­взрослому: инструменты, специальная техника, оборудование и, конечно, опытные наставники ­ представители различных профессий, сотрудники крупнейших предприятий Дубны. Тематические площадки приоткроют окно в мир знаний, навыков и интересных явлений. Это уникальный опыт, когда дети сами могут оценить свои возможности и сделать первые шаги навстречу мечте!

На сцене гостей ждет научное шоу, шоу мыльных пузырей и яркая развлекательная программа. А завершится праздник удивительным сюрпризом!

Кому праздник будет интересен?

Однозначно не только тем, кто впервые идет в школу. Приходите всей семьей, берите малышей и детей постарше. Как показал прошлый год, со многими профессиями с удовольствием знакомились и родители, и бабушки с дедушками! Невероятные эмоции, энергетический заряд на весь год, вера в себя и свою заветную мечту обеспечены каждому маленькому участнику праздника!

Зачем проводится это мероприятие?

Даже выпускники школ и вузов не всегда уверены, кем хотят пойти работать. «Дети – наше будущее!» – это проект, который создан, чтобы сформировать понимание и представление о профессиях, помочь ребенку услышать себя, пронести через школьные годы свою мечту, а в последующем без всяких сомнений выбрать дело всей жизни!

Мы хотим дать начало новой традиции, дать первоклассникам возможность заявить о себе, о своих планах, потому что именно они через 10­15 лет станут активными участниками городской жизни. Все организаторы праздника уверены, что дети – это наше будущее!

Подробности на сайте: deti.tmpk.net или в социальных сетях:  https://vk.com/detitmpk, https://vk.com/telecommpk.

Отзывы гостей и партнеров

Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Московской области:

«Здесь дети, конечно, разных возрастов, но то, что этот праздник посвящен в первую очередь первоклассникам, не случайно. Они вступают в новый этап жизни, для них это волнительный, непростой момент. Поддержать их, оставить им воспоминания о том времени, когда они только начинали учиться, чтобы начало учебной жизни запомнилось светлым и радостным  ­  это очень важно!».

Людмила Круглова, мама:

«Побывали на празднике «Дети ­ наше будущее», посмотрели площадки. Мальчишку, конечно, больше всего заинтересовало военное оружие и шлем виртуальной реальности. Наши интересы разделяются на далекое прошлое и инновационное будущее».

Оксана Осюхина, мама:

«Огромное спасибо всем организаторам за праздник.  Вы все большие молодцы, это лучшее мероприятие для детей в Дубне за последние 10 лет  точно, а то и больше. Удачи вам в дальнейших начинаниях!»

Студия красоты, партнеры праздника:

«Потрясающее мероприятие для первоклассников, где они знакомились с различными профессиями. Пройдя обучение, получали дипломы и жетоны, которые могли обменять на сладкую вату, попкорн и другие подарки».
Обновлено 04.09.2018 12:35
  		 
< Сентября 2018 >
П В С Ч П С В
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо