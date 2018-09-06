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Историческая память PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
06.09.2018 00:00

В рамках партийного проекта «Историческая память» члены местного политсовета Дубненского отделения партии «Единая Россия» приняли участие в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню Российского флага.

 

Сотрудники библиотеки семейного чтения микрорайона Большая Волга провели викторину, где подростки отвечали на вопросы о флаге России. Самые маленькие  дубненцы  приняли  участие в творческой программе «Рисунки на асфальте». Все участники мероприятия получили в подарок от партии «Единая Россия» флажки Российской Федерации.

«Это праздник, который помогает объединять соотечественников на вечных ценностях – патриотизме, государственности.   Праздник вызывает в нас чувство гордости за свою великую страну», ­ прокомментировал Александр Пасько, член местного политсовета партии, руководитель партийного проекта «Историческая память» в городе.

Мероприятия состоялись во всех микрорайонах города. Это и книжно­иллюстративные выставки о российском флаге, и  видеопрезентации  о символах России,  другие мероприятия, посвященные этому празднику.

Партийный проект «Единой России» «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тысяч  памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта.  Партпроект осуществляет контроль  за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.

Татьяна АРИСТАРХОВА
Обновлено 04.09.2018 12:34
  		 
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