В рамках партийного проекта «Историческая память» члены местного политсовета Дубненского отделения партии «Единая Россия» приняли участие в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню Российского флага.

Сотрудники библиотеки семейного чтения микрорайона Большая Волга провели викторину, где подростки отвечали на вопросы о флаге России. Самые маленькие дубненцы приняли участие в творческой программе «Рисунки на асфальте». Все участники мероприятия получили в подарок от партии «Единая Россия» флажки Российской Федерации.

«Это праздник, который помогает объединять соотечественников на вечных ценностях – патриотизме, государственности. Праздник вызывает в нас чувство гордости за свою великую страну», ­ прокомментировал Александр Пасько, член местного политсовета партии, руководитель партийного проекта «Историческая память» в городе.

Мероприятия состоялись во всех микрорайонах города. Это и книжно­иллюстративные выставки о российском флаге, и видеопрезентации о символах России, другие мероприятия, посвященные этому празднику.

Партийный проект «Единой России» «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тысяч памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.

Татьяна АРИСТАРХОВА