В 2018 году в Московской области стартовал проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья ­ получение профессии вместе с аттестатом». Дубна ­ город возможностей, перспектив, инициатив, территория поступательного и уверенного движения вперед, поэтому Аграрно­-технологический техникум «Дубна», понимая необходимость формирования у детей профессиональных навыков, принимает активное участие в этом проекте.

Проект реализуется в рамках исполнения послания Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.03.2018 о разработке и реализации комплекса мер, предусматривающих предоставление учащимся возможности одновременно с получением среднего общего образования пройти профессиональную подготовку по выбранным ими профессиям, в том числе с использованием инфраструктуры профессиональных образовательных организаций. Он открывает новые возможности для реализации потенциала школьников и студентов, развития наставнических практик педагогов, родителей.

Еще в детстве происходит формирование представлений о сферах деятельности, о профессиях. Процесс ранней профориентации приобретает большую роль в современном мире. Он активно внедряется в образовательные учреждения Московской области. Это необходимый процесс, актуальный в современном мире.

«Путевка в жизнь» ­ специальные курсы, которые помогают учащимся еще во время обучения в школе дополнительно получить профессию. Таким образом, по окончании школы выпускники получат не только аттестат, но и сертификат об окончании профессиональных курсов. Этот документ поможет молодым людям быстрее сориентироваться во взрослой жизни и найти перспективную работу.

Аграрно­технологический техникум «Дубна» дает возможность школьникам бесплатно получить профессию вместе с аттестатом по одному из трех выбранных направлений: повар, кондитер, автослесарь. Для реализации проекта техникум имеет всю необходимую материальную и учебно­производственную базу. Преподаватели техникума ­ высококлассные специалисты с инновационным стилем научно­педагогического мышления, знающие свой предмет и делающие его доступным ученикам, умеющие заметить и поддержать любую инициативу, начинание учащегося.

Приглашаем вас получить знания, умения и профессиональные навыки в стенах Аграрно­технологического техникума «Дубна», расположенного по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Тверская, д.12«а». Контактный телефон 8(496)212­43­29.

О.Н. ИВАНОВ, директор Аграрно­технологического техникума «Дубна»