Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Путевка в жизнь ­ школьникам Дубны PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
30.08.2018 00:00

В 2018 году в  Московской области стартовал  проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья ­ получение профессии вместе с аттестатом». Дубна ­ город возможностей, перспектив, инициатив, территория поступательного и уверенного движения вперед, поэтому  Аграрно­-технологический техникум «Дубна», понимая  необходимость формирования у детей профессиональных навыков,  принимает активное участие в  этом проекте.

 

Проект реализуется в рамках исполнения послания Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.03.2018 о разработке и реализации комплекса мер, предусматривающих предоставление учащимся возможности одновременно с получением среднего общего образования пройти профессиональную подготовку по выбранным ими  профессиям,   в том числе с использованием инфраструктуры профессиональных образовательных организаций.  Он  открывает новые возможности для реализации потенциала школьников и студентов, развития наставнических практик педагогов, родителей.

Еще в детстве происходит формирование представлений о сферах деятельности, о  профессиях. Процесс ранней профориентации приобретает большую роль в современном мире. Он активно внедряется в образовательные учреждения Московской области. Это необходимый процесс, актуальный в современном мире.

«Путевка в жизнь» ­  специальные курсы, которые помогают учащимся еще во время обучения в школе дополнительно получить профессию. Таким образом, по окончании  школы выпускники получат не только аттестат, но и сертификат об окончании профессиональных курсов. Этот документ  поможет  молодым людям быстрее сориентироваться во взрослой жизни и найти перспективную работу.

Аграрно­технологический техникум «Дубна» дает возможность школьникам бесплатно получить профессию вместе с аттестатом по одному из трех выбранных направлений: повар, кондитер, автослесарь. Для реализации проекта техникум имеет всю необходимую материальную и учебно­производственную базу. Преподаватели техникума ­ высококлассные специалисты  с инновационным стилем научно­педагогического мышления, знающие свой предмет и делающие  его доступным ученикам, умеющие заметить и поддержать любую инициативу, начинание  учащегося.

Приглашаем вас получить знания, умения и профессиональные навыки в стенах  Аграрно­технологического техникума «Дубна», расположенного по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Тверская, д.12«а». Контактный телефон 8(496)212­43­29.

О.Н. ИВАНОВ, директор Аграрно­технологического техникума «Дубна»

Обновлено 28.08.2018 12:07
  		 
< Августа 2018 >
П В С Ч П С В
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо