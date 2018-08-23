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Автор: Встреча
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23.08.2018 00:00
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Университет «Дубна» совместно с Учебно-научным центром Объединенного института ядерных исследований провел III Летнюю физикоматематическую школу «Дубна» для школьников 10-11 классов и их учителей.
Программа Летней школы включала научнопопулярные лекции от научных сотрудников ОИЯИ, лабораторные практикумы, решение олимпиадных задач и разработку собственных проектов, участие в мастерклассах по электронике и прототипированию, а также экскурсии в ОИЯИ и Музей крылатых ракет.
Для многих ребят, говорят организаторы Летней школы, участие в школе станет отправной точкой для подготовки к поступлению в Международную инженерную школу университета «Дубна». В завершающий день школы состоялась региональная олимпиада по физике, победителями и призерами которой стали ребята из ОреховоЗуева, Дубны, Углича, Можайска и Шаховской. А во второй половине дня прошел конкурс проектов, которые разработали и представили жюри команды школьников.