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Летняя школа PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
23.08.2018 00:00

Университет «Дубна» совместно с Учебно-­научным центром Объединенного института ядерных исследований провел III Летнюю физико­математическую школу «Дубна» для школьников 10­-11 классов и их учителей.

Программа Летней школы включала научно­популярные лекции от научных сотрудников ОИЯИ, лабораторные практикумы, решение олимпиадных задач и разработку собственных проектов, участие в мастер­классах по электронике и прототипированию,  а также экскурсии в ОИЯИ и Музей крылатых ракет.

Для многих ребят, говорят организаторы Летней школы, участие в школе станет отправной точкой для подготовки к поступлению в Международную инженерную школу университета «Дубна». В завершающий день школы состоялась региональная олимпиада по физике, победителями и призерами которой стали ребята из Орехово­Зуева, Дубны, Углича, Можайска и Шаховской. А во второй половине дня прошел конкурс проектов, которые разработали и представили жюри команды школьников.

 
  		 
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