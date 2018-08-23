Университет «Дубна» совместно с Учебно-­научным центром Объединенного института ядерных исследований провел III Летнюю физико­математическую школу «Дубна» для школьников 10­-11 классов и их учителей.

Программа Летней школы включала научно­популярные лекции от научных сотрудников ОИЯИ, лабораторные практикумы, решение олимпиадных задач и разработку собственных проектов, участие в мастер­классах по электронике и прототипированию, а также экскурсии в ОИЯИ и Музей крылатых ракет.

Для многих ребят, говорят организаторы Летней школы, участие в школе станет отправной точкой для подготовки к поступлению в Международную инженерную школу университета «Дубна». В завершающий день школы состоялась региональная олимпиада по физике, победителями и призерами которой стали ребята из Орехово­Зуева, Дубны, Углича, Можайска и Шаховской. А во второй половине дня прошел конкурс проектов, которые разработали и представили жюри команды школьников.