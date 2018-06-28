На сцене Дворца культуры «Октябрь» в минувший понедельник чествовали медалистов. Для 51 дубненского выпускника – ровно столько в этом году ребят, удостоенных медали Министерства образования и науки РФ «За особые успехи в учении», это награда за отличную учебу, старание и труд, без которых дорога к знаниям не была бы столь успешной.

Поздравляя ребят, начальник городского управления народного образования Татьяна Константиновна Виноградова отметила высокий уровень образования в школах Дубны, о чем свидетельствует традиционно большое количество ребят, получающих аттестаты особого образца, а также победителей олимпиад областного и российского масштаба по различным предметам.

Вручая вчерашним школьникам заслуженные награды, и.о. главы города Е.А.Штейн, заместитель главы города Н.Ю. Мадфес и председатель Совета депутатов С.А. Куликов пожелали ребятам упорства и успехов теперь уже во взрослой жизни.

Так, медали Министерства образования и науки РФ «За особые успехи в учении» получили Горькова Елена, Микелов Николай, Помазова Анжелика (школа №1), Духова Елена, Фролов Никита, Ульман Кристина (школа №2), Гвоздарева Арина, Красночуб Глеб, Молчанова Вероника, Чугунихин Дмитрий, Полынцева Владислава, Кулагина Мария (гимназия №3), Сергеева Ксения, Блинов Вячеслав, Тихомирова Ксения, Писарева Ольга, Чернова Екатерина (школа №5), Андреасян Ирина, Бугаева Алина, Дедович Екатерина, Карташова Анна, Котиков Юрий, Парфёнова Елизавета, Толстикова Варвара, Хлыстова Маргарита, Чепурной Глеб, Агаева Шанда, Башашина Александра, Морозова Ксения, Фирсова Анастасия (лицей №6), Алексюк Юлия, Мелешко Юлия (школа №7), Балагуров Лев, Емельянова Алина, Калева Екатерина, Кошлань Владислав, Михайлов Михаил, Назаров Константин (гимназия №8), Буланова Ангелина, Кошелева Виктория, Платонова Екатерина, Садовая Софья (гимназия №11), Лебедев Евгений, Синицына Валерия, Баринова Анастасия, Гусева Ксения, Суходольская Диана, Селезнев Павел, Симоненко Илья, Фролова Дарья (лицей «Дубна») и Кухаренко Илья (школа «Юна»). За каждой медалью, за каждой победой, за высокой оценкой стоит большая ответственность ребят, их твердый характер, желание быть лучшими. А еще – труд учителей, педагогов и родителей. Так что успех ребят – это огромная заслуга взрослых и их общая победа. Пожелать теперь уже таким взрослым мальчишкам и девчонкам хочется многого: пусть сохранят они подольше свой юношеский задор, желание постигать новые вершины. И на пути к благородным целям пусть им обязательно помогут знания и упорство!

Анна Сухая