Наукоград Дубна отметил День защиты детей открытием автогородка для дошкольников. В одном из детских садов города впервые организована обучающая площадка такого качества. Уже в первый день дети смогли оценить специальное покрытие, настоящие дорожные знаки и светофоры, работающие на аккумуляторах.

На открытие пришли даже самые маленькие, пригласили родителей, гостей из других детсадов. Малыши быстро освоились на площадке. Их воображение поразили настоящие дорожные знаки, пешеходные переходы, реально работающие мигающие светофоры.

Воспитанница ДОУ №11 «Созвездие» Ксения Бычкова на пешеходном переходе чувствует себя уверенно, поскольку знает правила дорожного движения. Знакомиться с ними ей помогают воспитатели в детском саду и родители. «У светофора есть три цвета, каждый подсказывает мне, что делать, ­ рассказала девочка ­ На красный надо подождать, когда загорится жёлтый ­ приготовиться, а зеленый разрешает переходить дорогу».

«При строительстве детсада сразу была запланирована дополнительная площадка для обучения правилам дорожного движения детей с самого раннего возраста», ­ отметил советник главы Дубны Дмитрий Шилин.

Площадка заасфальтирована, сверху ­ мягкое покрытие, на него нанесена дорожная разметка. Остальные элементы ­ мобильные. Установлены дорожные знаки и светофоры. Они почти не отличаются от настоящих. «Когда выбирали составляющие для автогородка, мы советовались с сотрудниками ГИБДД, учитывали и безопасность, и интересы тех, кто будет им пользоваться, ­ пояснила заведующая ДОУ №11 Елена Велякова. ­ Светофоры без проводов, чтобы никто о них не споткнулся, работают на аккумуляторах. Перед занятием мы их заряжаем».

Автогородок открыт в День защиты детей. Дубненские дошкольники будут учиться здесь правилам безопасного поведения на дороге. Сложившаяся в Дубне ситуация требует усиления профилактической работы. Шестеро детей прошлом году пострадали в дорожных авариях, в этом ­ уже трое. «Последствия для детей, к счастью, не тяжелые, но нам нужно усилить меры безопасности, поскольку последнее ДТП, которое произошло несколько дней назад, случилось именно на пешеходном переходе, ­ уверен начальник ОГИБДД по городскому округу Дубна Юрий Петрушенко.

Расписание работы автогородка уже составлено на много дней вперед, простаивать он не будет, ­ уверены педагоги ДОУ №11 «Созвездие». Занятия отряда Юных инспекторов движения, который недавно создан в детском саду, будут проходить два раза в неделю. Большие соревнования на знание правил дорожного движения между детсадами наукограда планируется провести уже в июне.

Ольга ГРИГОРЬЕВА