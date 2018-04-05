Дубненским центром занятости населения 24 марта проведена ярмарка вакансий для выпускников Аграрно-­технологического техникума «Дубна», посвященная Празднику труда. Ярмарка вакансий организована и приурочена ко дню открытых дверей для старшеклассников, который состоялся в здании Аграрно­-технологического техникума «Дубна».

Директор Аграрно­технологического техникума «Дубна» Олег Николаевич Иванов рассказал о целях и задачах этого мероприятия, в частности: о возможности поступления и обучения в техникуме, перспективах трудоустройства, поступлении в образовательные учреждения высшего профессионального звена по окончании учебы в техникуме, о возможности посетить ярмарку вакансий по окончании торжественного заседания и получить полезную информацию о перспективах временного и постоянного трудоустройства как от специалистов городской службы занятости населения, так и от работодателей.

В рамках ярмарки вакансий для выпускников техникума каждый желающий мог пройти собеседование по вакансиям со специалистами Дубненского центра занятости населения и представителями работодателей, такими, например, как ДМЗ им. Н.П.Федорова и ИП Булаевич А.М. и др. В ярмарке вакансий также принял участие Государственный университет «Дубна».

Ярмарку посетили 323 человека, из них 73 школьника. У представителей работодателей и специалистов центра занятости населения 83 человека получили консультации о вакансиях, о возможности временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время и о возможности временного трудоустройства выпускников Аграрно-­технологического техникума «Дубна» от 18 до 20 лет. На ярмарке вакансий были представлены 89 вакансий.

Для старшеклассников была проведена экскурсия по техникуму. Они побывали в учебных корпусах и производственных мастерских. Гости мероприятия провели дегустацию хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, приготовленных студентами 3 курса гр. ТП­59 под руководством мастера производственного обучения Н.В. Панюшкиной. Кроме того, ребятам была показана техника, используемая для проведения учебной практики и лабораторно­практических занятий.

И.м.гогенко, директор Дубненского ЦЗН