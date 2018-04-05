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Ярмарка вакансий для старшеклассников и выпускников техникума PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
05.04.2018 09:16

Дубненским  центром занятости населения 24 марта  проведена ярмарка вакансий для выпускников Аграрно-­технологического техникума «Дубна», посвященная  Празднику труда.  Ярмарка вакансий  организована и приурочена ко дню открытых дверей для старшеклассников, который состоялся в  здании Аграрно­-технологического техникума «Дубна».

 

Директор Аграрно­технологического техникума «Дубна»  Олег Николаевич  Иванов рассказал о целях и задачах этого  мероприятия, в частности:  о возможности  поступления  и обучения в техникуме,  перспективах  трудоустройства, поступлении в образовательные учреждения высшего профессионального звена по  окончании учебы в  техникуме,  о возможности  посетить  ярмарку вакансий по окончании торжественного заседания и получить полезную  информацию о перспективах временного и постоянного трудоустройства   как   от  специалистов   городской службы занятости населения, так и от работодателей.

В рамках ярмарки вакансий для выпускников техникума  каждый желающий мог пройти собеседование по вакансиям со специалистами Дубненского центра занятости населения и представителями работодателей, такими, например, как ДМЗ им. Н.П.Федорова и  ИП  Булаевич А.М. и др. В ярмарке вакансий также принял участие Государственный университет  «Дубна».

Ярмарку посетили  323 человека,  из них 73 школьника.  У представителей работодателей  и специалистов центра занятости населения 83 человека получили консультации о вакансиях, о возможности временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время и  о возможности временного трудоустройства выпускников Аграрно-­технологического техникума «Дубна» от 18 до 20 лет. На ярмарке вакансий были представлены 89 вакансий.

Для старшеклассников  была проведена экскурсия по техникуму. Они побывали в учебных  корпусах и  производственных мастерских.  Гости мероприятия провели дегустацию хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, приготовленных студентами 3 курса гр. ТП­59 под руководством мастера производственного обучения Н.В. Панюшкиной.  Кроме того, ребятам была показана техника, используемая  для проведения учебной практики и лабораторно­практических занятий.

И.м.гогенко, директор Дубненского ЦЗН
Обновлено 05.04.2018 09:55
  		 
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