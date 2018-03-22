15 апреля в большом зале Конгресс­-центра ОЭЗ «Дубна» состоится II Форум «Профессии будущего». Его участниками станут школьники, студенты вузов, их родители, педагоги ­ почти тысяча человек. Всё о профессиональных компетенциях будущего им расскажут ведущие рекрутеры России, представители крупнейших компаний, ученые и практики. Почему надо пойти на форум «Профессии будущего», который пройдет в Особой экономической зоне «Дубна»? Перед пятьюстами участниками прошлогоднего мероприятия такой вопрос не стоит. Поэтому, по прогнозам его организаторов, в этот раз предполагается удвоить аудиторию. Тем более что программа обещает быть супер интересной, хотя основная тема остается прежней ­ глобальные изменения в различных сферах деятельности человека и его профессиональные компетенции, возможности, его место в этом меняющемся мире. Так что же ждет участников Второго форума «Профессии будущего»? В первую очередь большее число и разнообразие тем и за счет сокращения времени на выступления (до 30 минут) больше приглашенных спикеров. Они будут говорить об информационных технологиях в медицине, о том, как меняется медиа, об искусстве и инженерной отрасли, консалтинге, научной сфере, в целом о мировых, глобальных трендах и, конечно, о возможностях современной профориентации. ­ Основная задача форума ­ не склонить людей к тому или иному виду занятости, а показать многообразие профессий будущего, ­ отметил инициатор форума в Дубне, руководитель проектов резидента ОЭЗ «Дубна» компании «ADLABS», а также основной спикер и ведущий мероприятия Евгений Елисеев. ­ Нам бы хотелось, чтобы участники форума задумались о том, где в этом мире они хотели бы оказаться, чем им было бы интересно заниматься, а главное ­ почему. Итак, если вы хотите понять, как выявить собственные таланты и стремления, что необходимо уметь специалистам будущего, а на что не стоит тратить свои усилия и время, то вас ждут новые темы, новые спикеры и новые возможности, о которых можно будет узнать на Втором форуме «Профессии будущего» в ОЭЗ «Дубна». Более подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте ­ http://www.futureprofi.ru/.