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Профессии будущего PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
22.03.2018 00:00

15 апреля в большом зале Конгресс­-центра  ОЭЗ «Дубна» состоится II Форум «Профессии будущего». Его участниками станут школьники, студенты вузов, их родители, педагоги ­ почти тысяча человек.  Всё о профессиональных компетенциях будущего им расскажут ведущие рекрутеры России, представители крупнейших компаний, ученые и практики.

 

Почему надо пойти на форум «Профессии будущего», который пройдет в Особой экономической зоне «Дубна»? Перед пятьюстами участниками прошлогоднего мероприятия такой вопрос не стоит. Поэтому, по прогнозам его организаторов, в этот раз предполагается удвоить аудиторию. Тем более что программа обещает быть супер интересной, хотя основная тема остается прежней ­ глобальные изменения в различных сферах деятельности человека и  его профессиональные компетенции, возможности, его место в этом меняющемся мире.

Так  что  же ждет участников  Второго  форума «Профессии будущего»? В первую очередь  большее число и разнообразие тем и  за счет сокращения времени на выступления (до 30 минут) больше приглашенных спикеров. Они будут говорить об информационных технологиях в медицине, о том, как меняется медиа, об искусстве и инженерной отрасли, консалтинге, научной сфере, в целом о мировых, глобальных трендах  и,  конечно, о возможностях современной профориентации.

­ Основная задача форума ­ не склонить людей к тому или иному виду занятости, а показать многообразие профессий будущего, ­ отметил инициатор форума в Дубне, руководитель проектов резидента ОЭЗ «Дубна» компании «ADLABS», а также основной спикер и ведущий мероприятия Евгений Елисеев.  ­  Нам бы хотелось, чтобы участники форума   задумались о том, где в этом мире  они  хотели бы оказаться,  чем им было бы интересно заниматься, а главное ­ почему.

Итак, если вы хотите понять, как выявить собственные таланты и стремления, что необходимо  уметь специалистам будущего, а на что не стоит тратить свои усилия и время, то вас ждут новые темы, новые спикеры и новые возможности, о которых можно будет узнать на Втором форуме «Профессии будущего» в ОЭЗ «Дубна».  Более подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте ­ http://www.futureprofi.ru/.
Обновлено 22.03.2018 15:55
  		 
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