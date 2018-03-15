«Рынок труда. Перспективы трудоустройства выпускников университета и возможности создания собственного бизнеса» ­ на эту тему в конференц-­зале Торгово-­промышленной палаты города Дубны прошел семинар для студентов университета Дубна, организованный Дубненским ЦЗН и городской ТПП.

Участниками семинара стали 20 студентов первого курса кафедры социологии и гуманитарных наук университета «Дубна», а также президент Торгово­промышленной палаты г. Дубны Владимир Николаевич Бобров, начальник управления социальной защиты населения г.Дубны Лидия Алексеевна Габченко, директор Дубненского ЦЗН Ирина Михайловна Гогенко, заместитель директора Дубненского ЦЗН Надежда Юрьевна Попова, специалист по учебно­методической работе кафедры социологии и гуманитарных наук университета «Дубна» Оксана Михайловна Деменко.

Надежда Юрьевна Попова рассказала студентам о роли и направлениях деятельности учреждения по содействию трудоустройству безработных граждан и граждан, ищущих работу, а также о законодательных требованиях в области занятости населения, вопросах взаимодействия с организациями Дубны и ТПП г. Дубны. Она предложила студентам ознакомиться с банком вакансий, предоставленных центру занятости работодателями Дубны на бумажных носителях, сделав акцент на имеющемся несоответствии спроса и предложений рабочей силы на рынке труда города Дубны.

Н.Ю. Попова подробно остановилась на государственной программе самозанятости населения, позволяющей при государственной поддержке начать собственный бизнес, в том числе при поддержке государственной службы занятости населения безработных граждан, подчеркнув, что государственные услуги оказываются службой занятости населения на бесплатной основе.

На семинаре каждому студенту были предоставлены брошюры об основных направлениях деятельности службы занятости населения Московской области, о временной занятости выпускников как первом опыте трудовой деятельности, а также рекомендации и советы по поиску работы безработным и ищущим работу гражданам.

В.Н. Бобров познакомил студентов с действующими в Дубне организациями научно-­производственного комплекса, компаниями­-резидентами, создающими новые рабочие места на территории особой экономической зоны и активно привлекающими для работы выпускников университета «Дубна».

Он рассказал о роли и задачах деятельности системы торгово­промышленных палат, в том числе по поддержке и развитию малого предпринимательства, о том, что ТПП г. Дубны, занимаясь поддержкой малого и среднего бизнеса, взаимодействует с Дубненским ЦЗН и администрацией города. Владимир Николаевич подчеркнул, что Торгово­промышленная палата готова оказать консультационную помощь всем желающим начать собственное дело.

В завершение встречи В.Н. Бобров провел экскурсию по торгово­промышленной палате, продемонстрировав изделия дубненских предприятий, представленные на выставке в ТПП. Это и высокопрочная нить из базальтового камня компании «Каменный век», и продукция фирмы «Апекс», радующая глаз своей яркой расцветкой и дизайном (детские коляски, манежи, ходунки, стульчики), и дизайнерские коробочки различных конфигураций и размеров под настоящий бельгийский шоколад, изготавливаемый в Дубне фирмой «Александра».

Семинар оказался весьма полезным для студентов – они получили много новой полезной информации. А специалист по учебно­методической работе кафедры социологии и гуманитарных наук университета «Дубна» Оксана Михайловна Деменко предложила провести еще одну подобную встречу в продолжение озвученной на данном семинаре темы, чтобы студенты подготовились, используя полученную информацию, и задали интересующие их вопросы. Это предложение получило поддержку всех участников семинара.

Подобные встречи со студентами университета «Дубна» стали традиционными в деятельности ТПП г. Дубны и Дубненского ЦЗН. Студенты, многие из которых приехали учиться в Дубну из других городов и регионов России, получают полезную информацию и представление о потенциале города и возможности в ближайшем будущем найти себе работу.

И.М. Гогенко, директор Дубненского ЦЗН