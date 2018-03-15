Центр молодежного инновационного творчества «КилоВАТТ» совместно с университетом «Дубна» запустили дистанционную образовательную программу «Основы и методы организации проектной деятельности для учащихся и студентов в центрах молодежного инновационного творчества».

На первом онлайн­семинаре участники обсудили методы и подходы к формированию проектных команд, современные тенденции в развитии детского научно­технического творчества. Лекторами выступили представители Олимпиады НТИ, компании «Образование будущего», университета «Дубна». Участникам семинара также представили проекты, которые развиваются в центрах молодежного инновационного творчества области командами воспитанников.

Первый курс онлайн­программы прослушали 25 воспитанников и сотрудников ЦМИТ из семи Центров, а также сотрудники и студенты университета «Дубна». Основная задача первого семинара ­ обучить сотрудников ЦМИТов методам и внедрению проектного подхода в детском научно­техническом творчестве. По завершению программы его участники (команды из 4­5 детей плюс куратор) должны подготовить и защитить свой проект, выполненный либо по направлению роботехники и автоматизации, либо 3D­моделированию и прототипированию.

Образовательный проект реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям и продлится до сентября 2018 года.