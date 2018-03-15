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Автор: Встреча   
15.03.2018 00:00

Центр  молодежного инновационного творчества «КилоВАТТ» совместно с  университетом «Дубна» запустили дистанционную образовательную программу «Основы и методы организации проектной деятельности для учащихся и студентов в центрах молодежного инновационного творчества».

На первом онлайн­семинаре  участники обсудили методы и подходы к формированию проектных команд,  современные тенденции в развитии детского научно­технического творчества.   Лекторами  выступили представители Олимпиады НТИ, компании «Образование будущего»,  университета «Дубна». Участникам семинара также представили проекты, которые развиваются в центрах молодежного инновационного творчества области командами воспитанников.

Первый курс  онлайн­программы  прослушали  25 воспитанников и сотрудников ЦМИТ из  семи  Центров, а также сотрудники и студенты  университета «Дубна». Основная задача первого семинара ­ обучить сотрудников ЦМИТов методам и внедрению проектного подхода в детском научно­техническом творчестве. По завершению программы его участники (команды из 4­5 детей плюс куратор) должны подготовить и защитить свой проект,  выполненный  либо по направлению роботехники и автоматизации, либо 3D­моделированию и прототипированию.

Образовательный проект реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям и продлится до сентября 2018 года.
  		 
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