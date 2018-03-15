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Автор: Встреча
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15.03.2018 00:00
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Центр молодежного инновационного творчества «КилоВАТТ» совместно с университетом «Дубна» запустили дистанционную образовательную программу «Основы и методы организации проектной деятельности для учащихся и студентов в центрах молодежного инновационного творчества».
На первом онлайнсеминаре участники обсудили методы и подходы к формированию проектных команд, современные тенденции в развитии детского научнотехнического творчества. Лекторами выступили представители Олимпиады НТИ, компании «Образование будущего», университета «Дубна». Участникам семинара также представили проекты, которые развиваются в центрах молодежного инновационного творчества области командами воспитанников.
Первый курс онлайнпрограммы прослушали 25 воспитанников и сотрудников ЦМИТ из семи Центров, а также сотрудники и студенты университета «Дубна». Основная задача первого семинара обучить сотрудников ЦМИТов методам и внедрению проектного подхода в детском научнотехническом творчестве. По завершению программы его участники (команды из 45 детей плюс куратор) должны подготовить и защитить свой проект, выполненный либо по направлению роботехники и автоматизации, либо 3Dмоделированию и прототипированию.
Образовательный проект реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям и продлится до сентября 2018 года.