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Олимпийский резерв аграриев PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
07.03.2018 09:40

1­2 марта на базе Аграрно-­технологического техникума «Дубна» проходил региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства студентов, обучающихся  по специальности «Механизация сельского хозяйства». К участию в нем были допущены победители начального этапа олимпиады из профессиональных учебных заведений Московской области.

 

В  нынешнем году участниками олимпиады стали   восемь студентов:  Кирилл Дегтярев и Александр Сапунов, представляющие ГБПОУ МО «Сергиево­Посадский аграрный колледж», Александр Воронин и Павел Матвеев  ­  ГБПОУ  МО «Яхромский колледж», Андрей Евсеев и Вячеслав Шувалов  ­  ГБПОУ  МО «Луховицкий аграрно­промышленный техникум», Игорь Карпов и Семен Стулов ­ ГБПОУ  МО «Аграрно­технологический техникум «Дубна».

Участникам регионального этапа олимпиады предлагалось выполнить профессиональное комплексное задание. Одна часть этого задания выполнялась в учебной аудитории спецдисциплин.  Вторая проводилась в лаборатории сельскохозяйственных машин, где было организовано два рабочих места, укомплектованных тракторами МТЗ­82.1 и пахотными агрегатами (Плуг ПЛН 3­35),  а также всеми необходимыми измерительными приборами, инструментами и расходными материалами.

Практические испытания участников олимпиады включали настройку и регулирование пахотного агрегата для выполнения заданного агроприёма,  а также настройку рабочего оборудования трактора и его ходовой системы на выполнение вспашки, предпосевной и  междурядной обработки почвы.

Кроме того, ребята состязались в искусстве вождения колесного трактора МТЗ­82.1. Жюри оценивало практический опыт пользования органами управления и контрольно­измерительными приборами колесного трактора МТЗ­82.1,  уровень освоения приемов пуска пускового и основного двигателей, а также расположение конкурсанта в кабине, правильное расположение рук на рулевом колесе и владение безопасными способами подъема и спуска в кабину трактора.

По итогам  выполнения всех этапов профессионального комплексного задания лучшим признан студент Аграрно­технологического техникума «Дубна» Семен Стулов (на фото). Вторым  стал Игорь Карпов,  также студент Аграрно­технологического техникума «Дубна». Третье место занял Александр Сапунов из Сергиево­Посадского аграрного колледжа.

Теперь победитель регионального этапа Семен Стулов будет отстаивать честь Аграрно­технологического техникума «Дубна» на всероссийском уровне. Это испытание ориентировочно ждет его в мае.

Отметим, что ГБПОУ  МО «Аграрно­технологический техникум «Дубна» является площадкой для проведения демонстрационного экзамена и региональных этапов олимпиады WSR по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Также техникум вошел в перечень государственных профессиональных образовательных организаций Московской области, в структуре которых создается многофункциональный центр прикладных квалификаций (МЦПК).

Ирина БОБРОВСКАЯ,  зав. отделением ГБПОУ  МО «АТТ «Дубна»
Обновлено 07.03.2018 10:16
  		 
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