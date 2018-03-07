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12 марта на базе Аграрно-технологического техникума «Дубна» проходил региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства студентов, обучающихся по специальности «Механизация сельского хозяйства». К участию в нем были допущены победители начального этапа олимпиады из профессиональных учебных заведений Московской области.
В нынешнем году участниками олимпиады стали восемь студентов: Кирилл Дегтярев и Александр Сапунов, представляющие ГБПОУ МО «СергиевоПосадский аграрный колледж», Александр Воронин и Павел Матвеев ГБПОУ МО «Яхромский колледж», Андрей Евсеев и Вячеслав Шувалов ГБПОУ МО «Луховицкий аграрнопромышленный техникум», Игорь Карпов и Семен Стулов ГБПОУ МО «Аграрнотехнологический техникум «Дубна».
Участникам регионального этапа олимпиады предлагалось выполнить профессиональное комплексное задание. Одна часть этого задания выполнялась в учебной аудитории спецдисциплин. Вторая проводилась в лаборатории сельскохозяйственных машин, где было организовано два рабочих места, укомплектованных тракторами МТЗ82.1 и пахотными агрегатами (Плуг ПЛН 335), а также всеми необходимыми измерительными приборами, инструментами и расходными материалами.
Практические испытания участников олимпиады включали настройку и регулирование пахотного агрегата для выполнения заданного агроприёма, а также настройку рабочего оборудования трактора и его ходовой системы на выполнение вспашки, предпосевной и междурядной обработки почвы.
Кроме того, ребята состязались в искусстве вождения колесного трактора МТЗ82.1. Жюри оценивало практический опыт пользования органами управления и контрольноизмерительными приборами колесного трактора МТЗ82.1, уровень освоения приемов пуска пускового и основного двигателей, а также расположение конкурсанта в кабине, правильное расположение рук на рулевом колесе и владение безопасными способами подъема и спуска в кабину трактора.
По итогам выполнения всех этапов профессионального комплексного задания лучшим признан студент Аграрнотехнологического техникума «Дубна» Семен Стулов (на фото). Вторым стал Игорь Карпов, также студент Аграрнотехнологического техникума «Дубна». Третье место занял Александр Сапунов из СергиевоПосадского аграрного колледжа.
Теперь победитель регионального этапа Семен Стулов будет отстаивать честь Аграрнотехнологического техникума «Дубна» на всероссийском уровне. Это испытание ориентировочно ждет его в мае.
Отметим, что ГБПОУ МО «Аграрнотехнологический техникум «Дубна» является площадкой для проведения демонстрационного экзамена и региональных этапов олимпиады WSR по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Также техникум вошел в перечень государственных профессиональных образовательных организаций Московской области, в структуре которых создается многофункциональный центр прикладных квалификаций (МЦПК).
Ирина БОБРОВСКАЯ, зав. отделением ГБПОУ МО «АТТ «Дубна»