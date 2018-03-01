Дубна вновь стала площадкой для проведения турнира Открытой Верхневолжской кибернетической сети CyberDubna­2018. Проводился он в седьмой раз, организовали его ОИЯИ (основной организатор) и Межрегиональная компьютерная школа, причем с этого года он стал плановым мероприятием Объединенного института ядерных исследований. В течение нескольких дней в ДК «Мир» юные конструкторы с увлечением воплощали инженерные идеи в жизнь, собирая своих роботов с нуля, прямо под оценивающим взглядом жюри. Никаких домашних заготовок, все, как говорится, в режиме онлайн ­ только то, что сделали сами в реальном времени. Обновленный таким образом формат турнира действует с прошлого года, когда его применили впервые. В первый день школьники Москвы, Дубны, Дмитрова и других городов Подмосковья соревновались в умении создавать и программировать роботов, а во второй все желающие со своими моделями могли участвовать в гонках по линии, поучиться в творческой мастерской или послушать лекцию «Роботы и космос». Кстати, в этом году в турнире участвовали ребята из 15 городов и поселков Московской области, один участник приехал из Кимр. Если в прошлом году в общей сложности в турнире участвовали 88 ребят, то в этом году в двух соревновательных днях количество юных кибернетиков насчитывало более 120 человек, в первый день их было 105. Как отметил организатор турнира, научный руководитель Межрегиональной компьютерной школы Петр Ширков, главная задача взрослых была не выяснить, кто из участников лучший, а помочь им довести начатую работу до конца, ведь дети без участия наставника вынуждены творить и как инженеры­конструкторы, и заниматься реализацией того, что они придумали. С этой целью в зале присутствовали ассистенты. Юным инженерам на этот раз предложили три варианта заданий, а какими они будут, держали в строгом секрете. Знали о них только те организаторы, которые готовили материал, то есть всего три человека. За шесть часов дети должны были придумать, собрать и запрограммировать функционирующего робота. Дубненская команда, например, собрала «кусачего» робота­игрушку, по легенде это рыба, проглотившая кольцо, которое надо аккуратно достать: если касаешься дна – крышка закрывается. Получается своего рода игра – вытащить удочку и самому не попасться. Такого они еще не делали. В прошлом году наши ребята тоже участвовали в турнире, задание было другим, и выполнить его они не успели. Сегодня команда справилась, но закончила буквально за пять минут до проверки результатов. Юные конструкторы говорят, что самое сложное было создать корпус робота… С увлечением участники воплощали творческие идеи в жизнь, а взрослые с удовлетворением констатировали, что есть у нас талантливая молодежь, интересующаяся инженерно­техническими специальностями, в частности, робототехникой. Кстати, первый подобный турнир, по информации его организатора П.Д.Ширкова, провели в 2012 году в Дмитрове, на базе филиала дубненского университета. Там и появились первые студенты, некоторые из них позже стали руководителями кружков и групп по робототехнике. В Дубне, констатировал Петр Дмитриевич, турнир стартовал два года назад и потихоньку растет. Сообщество, условно названное «Открытая Верхневолжская кибернетическая сеть», в прошлом году выиграла грант АФК «Система» «Лифт в будущее». Проект «Ось 3Д: Дубна ­ Дмитров ­ Долгопрудный» получил поддержку. Как он уточнил, эту ось они стараются расширять. Если ранее для покупки оборудования приходилось привлекать средства спонсоров или родителей, то с прошлого года, благодаря УСИ ОИЯИ и его руководителю Андрею Владимировичу Тамонову, появилась площадка в Универсальной библиотеке ОИЯИ, а благодаря поддержке УНЦ ОИЯИ закупили оборудование не только для регулярных занятий с детьми, но и для проведения турниров, где участвуют более 100 школьников. Татьяна Крюкова