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Автор: Встреча   
22.02.2018 07:51

Один из самых веселых праздников в году ­ Масленицу, в школе №1 имени А.Я. Березняка принято отмечать весело и дружно – с вкусными блинами, забавными конкурсами, шумными хороводами… А еще к празднованию Масленицы в школе есть традиция проводить благотворительную ярмарку, средства от которой идут на добрые дела.

 

Рамки этих благих дел в основном ограничиваются интересами школы, а точнее, нуждами ее учеников. Так,  благодаря вырученным на ярмарке средствам ребята уже помогли приобрести школьнику инвалидную коляску, а на этот раз, как рассказал нам директор учебного заведения Александр Иванович Руденко, деньги пойдут на реабилитацию ребенка.

От изобилия угощений – трубочек с вареной сгущенкой, фруктовых пирожных, соков и компотов домашнего приготовления, ароматных пирогов и, конечно же, блинов со всевозможными начинками ломятся столы в школьном актовом зале. На несколько перемен он превращается в ярмарочную площадь. Активными участниками благотворительного действа из года в год становятся родители ребятишек. Они помогают учителям подготовить ярмарочные «витрины», а детям – наготовить аппетитных угощений. Все вместе – ребятишки, их родители и педагоги, организуя ярмарку, из года в год делают благое дело, открывая свои сердца добру.
Обновлено 22.02.2018 08:18
  		 
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