На коллегии Министерства образования Московской области были подведены итоги деятельности образовательных учреждений в 2017 году. По итогам рейтинговой оценки деятельности начальник Управления народного образования администрации нашего города Татьяна Константиновна Виноградова награждена Почетной грамотой Министерства образования Московской области за высокую результативность по исполнению показателей развития системы образования Московской области в 2017 году. Было отмечено, что учреждения образования Дубны демонстрируют высокое качество образования, традиционно школы города входят в сотню лучших школ Подмосковья. Кроме того, проектный подход к организации модели внеурочной деятельности «Экологический марафон «Всё из жизни – всё для жизни» был представлен педагогическим коллективом СОШ №10 на областном конкурсе по присвоению статуса региональной инновационной площадки. Педагогические коллективы школ №9,10,11, а также дошкольных образовательных учреждений №7 и №24 совместно с кафедрой ЮНЕСКО МГУ им. М.В.Ломоносова в статусе межрегиональной инновационной площадки участвовали в проекте «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: экология, здоровье, безопасность». Знаковым событием ушедшего года стало открытие детского сада №11 «Созвездие» на 185 мест на территории Особой экономической зоны «Дубна».