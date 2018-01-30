В соответствии с Постановлением администрации города 20-­ти учащимся дубненских школ назначены именные муниципальные стипендии. Эта традиционная для Дубны выплата предназначена для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта.

Так, по итогам 2016­2017 учебного года, именной стипендии удостоены ученики старших классов Андрей Курников (школа №1), Никита Вагин (школа №2), Таисия Новосельцева (гимназия №3), Елизавета Круглова (школа №5), Анна Подлесная (лицей №6), Анна Цветкова (лицей №6), Рамирес Туманян Аманда София (лицей №6), Семен Тюнин (лицей №6), Сергей Панфилов (лицей №6), Анастасия Голованова (лицей №6), Алина Симарина (школа №7), Полина Пугачева (гимназия №8), Даниэлла Помазова (школа №10), Таисия Пасько (школа №10), Виктория Кошелева (гимназия №11), Екатерина Платонова (гимназия №11), Дмитрий Почтаренко (гимназия №11), Анастасия Сотникова (лицей «Дубна»), Надежда Шлотова (лицей «Дубна»), Василий Байгунов (лицей «Дубна»).