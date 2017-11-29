Шестьдесят лет назад, в ноябре далекого 1957 года, маленькие жители Дубны получили замечательный подарок ­ ясли № 4 «Огонек». Дети сотрудников Объединенного института ядерных исследований начали с удовольствием обживать новый дом. Доброе, внимательное отношение к малышам, добросовестность сотрудников, атмосфера взаимопонимания родителей и педагогов помогли этому детскому учреждению буквально с первых дней своего существования снискать уважение горожан. Воспитатели, которые в большинстве своем были медсестрами, с легкостью находили общий язык с маленькими гражданами Монгольской Республики и ГДР, Венгрии и Чехословакии. Культ ребенка ­ вот принцип, которым руководствовались в этом дошкольном учреждении. Правильная организация работы всего персонала учреждения ­ заслуга заведующей А.И.Угаровой. Александра Ивановна одной из своих главных задач как руководителя считала создание коллектива единомышленников, способных заставить общество по­новому взглянуть на ясли, на обучение и развитие детей ясельного возраста. Поэтому в начале 60­х годов в это дошкольное учреждение приходят новые сотрудники ­ Э.Ю.Тарабрина и В.А. Буланова. Элина Юрьевна Тарабрина становится методистом учреждения, где под ее руководством осуществляются новые подходы к развитию, оздоровлению и обучению детей. Она привносит в практику работы новые передовые идеи, обучаясь на семинарах ведущих психологов и педагогов современности. Валентина Андреевна Буланова организует медицинскую работу в яслях. Образование фельдшера, подкрепленное опытом работы в сложных условиях, помогает ей поставить медицинское обслуживание детей на высокий уровень. Опыт, накопленный предшественниками, сейчас становится достоянием молодого поколения педагогов, способных обучаться и брать из прошлого все самое нужное и важное, чтобы вырастить ребенка всесторонне развитым, любознательным и здоровым. Делая экскурс в прошлое, нельзя обойтись без упоминания таких сотрудников, как Колбаскина Валентина Петровна, Пилина Лидия Федоровна, Куликова Валентина Петровна, Авдошкина Валентина Петровна, Звадюк Людмила Николаевна, Шарапова Надежда Арсентьевна, Усачева Татьяна Александровна, Антошина Людмила Викторовна, Сбитнева Людмила Михайловна. К сожалению, многих замечательных воспитателей и нянечек уже нет с нами, но остались дети, которым посчастливилось пройти через их добрые руки, и остались сотрудники, которые всегда будут помнить Батину Татьяну Анатольевну, которая возглавляла «Огонек» с 1988 по 2000 год, Калинникову Людмилу Сергеевну, Сергееву Марию Михайловну ­ воспитателей самой маленькой группы, и замечательного повара Красину Марию Ивановну, и тихую ласковую Юрьеву Екатерину Федоровну. Жизнь не стоит на месте, а мчится вперед с огромной скоростью. В 1998­м году аттестационная комиссия при Министерстве образования Московской области по результатам аттестации и государственной аккредитации присвоила детскому саду статус центра развития ребенка, признав превышение государственного стандарта по следующим направлениям: физическое и интеллектуальное развитие, психокоррекционная работа с детьми. Такая высокая оценка ­ заслуга всего педагогического коллектива, который своей работой смог доказать огромную важность воспитания ребенка именно в раннем ясельном возрасте, ибо, по учению Масару Ибука, одного из основателей корпорации «Sony», создателя новаторских концепций по воспитанию и обучению детей раннего возраста, развитие максимума возможностей заложено в ребенке до 3 лет в период интенсивного роста его мозга. Помимо основных занятий с детьми, в ДОУ широко представлена кружковая работа. Для развития фантазии ребенка и умения видеть необычное в обычном педагоги ведут кружки по изодеятельности с использованием нетрадиционных методов рисования. Малыши с удовольствием показывают родителям плоды своего труда, а для мам это настоящие шедевры, ведь родители всегда уверены, что их ребенок ­ самый талантливый, самый творческий. Да это и правильно. Если ребенок научится правильно оценивать себя с раннего детства, то он обязательно будет успешным. Научить ребенка ценить себя как личность способствуют и музыкальные праздники, проводимые музыкальными руководителями, где каждый ребенок может примерить на себя различные роли и почувствовать радость от перевоплощения. Десятки вопросов интересуют родителей, ответы на которые всегда помогают найти специалисты ДОУ. Ведь оказание квалифицированной педагогической помощи родителям ­ одна из главных задач, которые стоят перед педагогическим коллективом. Только в тесном сотрудничестве семьи и педагогического коллектива можно добиться положительных результатов в личностном развитии ребенка. Детские ясли сегодня ­ это муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 29 «Огонек», которое продолжает развиваться в новых направлениях, диктуемых современными требованиями к образованию и развитию ребенка. С детьми занимаются десять педагогов, используя в своей работе новейшие программы и вариативные методики. Первоначальная задача, которая стоит перед педагогом ­ обеспечение положительного психоэмоционального настроя ребенка в период его адаптации. На сегодняшний день коллектив ДОУ «Огонек» ­ это в большинстве своем молодые педагоги с высшим образованием. Они понимают, как важны для ребенка в первые дни его посещения добрые и внимательные глаза, добрая улыбка, мягкие и заботливые руки. Неравнодушие ­ вот та черта, которая присуща воспитателям этого дошкольного учреждения. Вторыми мамами для малышей стали Оздоева Луиза Умаровна, Короткова Елена Алексеевна, Титова Татьяна Михайловна, Тумакова Елена Николаевна, Кошкина Тамара Сергеевна, Мельникова Анна Евгеньевна, Храмова Елена Владимировна, Головушкина Анастасия Евгеньевна, которые знают, как завоевать доверие маленького человека, научить его делать первые шаги в этом сложном мире, чтобы в дальнейшем стать настоящей личностью. Сейчас ДОУ № 29 «Огонек» ­ успешно работающее учреждение с полным набором детей и сотрудников. В тяжелые времена, когда катастрофически понижалась престижность труда педагога, администрация делала все для того, чтобы воспитатель в учреждении был уважаем. Ни один педагог не ушел из учреждения в поисках лучшей доли, а наоборот, младшие воспитатели поступали учиться в колледжи и вузы для получения педагогической профессии. Атмосфера свободы творчества, которая царит в учреждении и создается руководителем, вызывает у сотрудников желание дальнейшего совершенствования и овладения тонкостями сложной науки ­ педагогики. Учреждение успешно живет и развивается благодаря умелому руководству Управления народного образования и тесной взаимосвязи с родителями, которые всегда готовы помочь в организации утренников и праздников, благоустройстве участков и групп, посадке замечательных цветников. Особую благодарность ДОУ выражает Объединенному институту ядерных исследований. Со дня основания и до настоящего времени Институт оказывает спонсорскую помощь этому детскому учреждению. Также коллектив ДОУ «Огонек» выражает благодарность ООО «Промстрой» и лично генеральному директору Г.А.Петрову за оказание помощи по благоустройству здания и территории ДОУ. Если ребенок радостно бежит в детский сад, где его ждут любимые игрушки, заботливые воспитатели и созданы все условия для положительного психоэмоционального настроя и личностного развития, значит, это учреждение имеет право существовать и быть необходимым звеном в сети всей образовательной работы в городе, быть тем первым огоньком, который будет светить следующим поколениям маленьких жителей нашей родной Дубны. С днем рождения, любимый «Огонек»! Нина Германовна БУРОВА, заведующая ДОУ «Огонек»