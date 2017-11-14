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Воспитатель - профессия души PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
14.11.2017 11:26

Детский сад ­ мир, полный красок и ярких впечатлений. Здесь всегда вкусно пахнет, а на пороге ребятишек встречают добрые и улыбчивые воспитатели. Каждый работник детского сада ­ артист, художник, мастер на все руки, но их главный талант ­ любить детей. А по­другому и нельзя, поскольку именно любовь и терпение ­ главные помощники в воспитании детей.

Именно в такую атмосферу мы попали, придя в ДОУ № 8 «Светлячок». Весь коллектив детского сада, от заведующей до няни, все оказали нам радушный прием. А это так важно. Ведь каждый  родитель, оставляя своего ребёнка в детском саду, надеется и верит в то, что его ребёнку именно в этом дошкольном учреждении будет хорошо.

Благодарим всех педагогов, работавших с детьми нашей логопедической группы, за профессиональный подход к обучению и воспитанию детей, за высокий уровень подготовки к школе. Но особенно мы ценим заботу нашей любимой воспитательницы Юлии Вячеславовны Наумовой. Родители нашей группы всегда с лёгким сердцем оставляли своих ребят этому педагогу.

Есть прекрасные слова, полностью характеризующие отношение Ю.В. Наумовой  к детям: «С ними я всегда должна быть рядом, даря тепло и согревая взглядом, их в мир  прекрасного вести и помнить заповедь ­ не навреди».

Юлия Вячеславовна является образцом педагога, к которому должны стремиться  все  работающие в этой  сфере. Она очень любит детей, относится к ним искренне, с душевной теплотой  и доверием, творчески подходит  к любому занятию, и они   получаются на пять с плюсом.

Очень жалко было покидать  наш детский сад, расставаться с таким замечательным  педагогом, но результаты ее работы не остались незамеченными.  Несмотря на то, что ребята уже первоклашки, они часто  вспоминают своего педагога. И неудивительно,  ведь дети видели в ней  эталон нравственности, представляя воспитателя как творца их радости, способного придумать что­то новое, веселое и неожиданное. Как мудреца, все знающего и все умеющего. Как защитника, готового оградить их от бед и несправедливости, зла и обид. Как арбитра, который всегда все рассудит по совести.

Нельзя не сказать о том, что несмотря ни на что, каждый день начинался или заканчивался позитивным настроением и добродушной улыбкой нашей любимой воспитательницы  Юлии Вячеславовны.  От таких людей, как она, в душе наступает весна, у таких воспитателей можно многому научиться. Мы желаем ей творческих успехов, профессионального роста, хороших детей и  отзывчивых родителей!

Родители выпускников  2017 года детского сада «Светлячок»
Обновлено 14.11.2017 12:33
 

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