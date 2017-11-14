Детский сад ­ мир, полный красок и ярких впечатлений. Здесь всегда вкусно пахнет, а на пороге ребятишек встречают добрые и улыбчивые воспитатели. Каждый работник детского сада ­ артист, художник, мастер на все руки, но их главный талант ­ любить детей. А по­другому и нельзя, поскольку именно любовь и терпение ­ главные помощники в воспитании детей. Именно в такую атмосферу мы попали, придя в ДОУ № 8 «Светлячок». Весь коллектив детского сада, от заведующей до няни, все оказали нам радушный прием. А это так важно. Ведь каждый родитель, оставляя своего ребёнка в детском саду, надеется и верит в то, что его ребёнку именно в этом дошкольном учреждении будет хорошо. Благодарим всех педагогов, работавших с детьми нашей логопедической группы, за профессиональный подход к обучению и воспитанию детей, за высокий уровень подготовки к школе. Но особенно мы ценим заботу нашей любимой воспитательницы Юлии Вячеславовны Наумовой. Родители нашей группы всегда с лёгким сердцем оставляли своих ребят этому педагогу. Есть прекрасные слова, полностью характеризующие отношение Ю.В. Наумовой к детям: «С ними я всегда должна быть рядом, даря тепло и согревая взглядом, их в мир прекрасного вести и помнить заповедь ­ не навреди». Юлия Вячеславовна является образцом педагога, к которому должны стремиться все работающие в этой сфере. Она очень любит детей, относится к ним искренне, с душевной теплотой и доверием, творчески подходит к любому занятию, и они получаются на пять с плюсом. Очень жалко было покидать наш детский сад, расставаться с таким замечательным педагогом, но результаты ее работы не остались незамеченными. Несмотря на то, что ребята уже первоклашки, они часто вспоминают своего педагога. И неудивительно, ведь дети видели в ней эталон нравственности, представляя воспитателя как творца их радости, способного придумать что­то новое, веселое и неожиданное. Как мудреца, все знающего и все умеющего. Как защитника, готового оградить их от бед и несправедливости, зла и обид. Как арбитра, который всегда все рассудит по совести. Нельзя не сказать о том, что несмотря ни на что, каждый день начинался или заканчивался позитивным настроением и добродушной улыбкой нашей любимой воспитательницы Юлии Вячеславовны. От таких людей, как она, в душе наступает весна, у таких воспитателей можно многому научиться. Мы желаем ей творческих успехов, профессионального роста, хороших детей и отзывчивых родителей! Родители выпускников 2017 года детского сада «Светлячок»