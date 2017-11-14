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Подписано соглашение о сотрудничестве между ОЭЗ «Дубна» и кафедрой государственного и муниципального управления одноименного университета базового вуза по подготовке кадров для предприятий компаний-резидентов.
Управляющая компания особой экономической зоны давно и успешно взаимодействует с университетом «Дубна». Вуз ведет обучение по специальностям, которые востребованы резидентами. Его студенты являются самими активными участниками форумов «Кадры будущего», «Развитие CTF в России» и «Профессии будущего», которые проходят в Конгрессцентре ОЭЗ. Ребята имеют возможность проходить стажировку по направлениям деятельности компаний-резидентов и всегда желанные гости на предприятиях инвесторов, где их знакомят с практическими разработками, и на выставке инновационных проектов.
Соглашение о сотрудничестве с кафедрой государственного и муниципального управления университета «Дубна» подписали генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев и заведующий кафедрой Сергей Дзюба. А поддержать своего руководителя в этот день в особую экономическую зону пришли около 50ти старшекурсников и студентов первого курса кафедры.
Мы подписали значимый для обеих сторон документ, сказал Антон Афанасьев. Как известно, кадры это наше будущее, и, учитывая, что экономическая зона сейчас динамично развивается, мы в первую очередь должны думать о пополнении компанийрезидентов грамотными специалистами. Управляющая компания особой экономической зоны тесно взаимодействует с университетом «Дубна» это базовый вуз по подготовке кадров для предприятий наших инвесторов. В ОЭЗ есть все возможности для создания высококвалифицированных рабочих мест, и здесь уже работает немало выпускников университета. Надеюсь, что соглашение будет способствовать тому, что желающих прийти к нам будет еще больше.
Сегодня потребности рынка и заказчиков инновационной продукции быстро меняются. Это побуждает современную молодежь уделять более пристальное внимание вопросам собственной профессиональной жизни и карьеры. Студенты университета «Дубна» не исключение, а многие из них планируют связать свою дальнейшую жизнь с ОЭЗ «Дубна».
Я студент четвертого курса кафедры государственного и муниципального управления, рассказывает Евгений Смирнов. Несколько раз был в особой экономической зоне, в том числе на конференции «Кадры будущего», где много узнал об этой уникальной территории, которая теперь представляет для меня огромный интерес. Учиться мне осталось полгода, и очень хотелось бы потом здесь работать, проявить себя. Надеюсь на поддержку руководства ОЭЗ.
Такое содействие в практических советах, посещении современных предприятий резидентов студентам пообещал на встрече генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. Он отметил, что особая экономическая зона это территория возможностей: одни реализуют здесь свои бизнесидеи, другие воплощают творческие и технические мысли, третьи строят карьеру каждый может найти применение своим силам.
Смысл соглашения заключается в том, что сегодня мы приобрели стратегически важного партнера, новый документ даст толчок к тому, чтобы взаимодействие с особой экономической зоной стало еще более активным, резюмирует Сергей Дзюба. – Три года назад мы начали готовить специалистов не просто муниципального профиля, а муниципального управления и бизнеса. В стенах университета ребята приобретают теоретические знания. А в ОЭЗ уже 130 резидентов, и это будет непосредственное взаимодействие с предприятиями, с реальной экономикой, практика, живое общение, что очень ценно.
Соглашение о сотрудничестве взаимовыгодно. Кафедра взяла на себя обязательства активно реагировать на заявки компанийрезидентов, в том числе по проведению научных исследований, подготовке реальных проектов в тематике ОЭЗ. Делаться это будет на безвозмездной основе, в формате курсовых заданий и выпускных работ. Управляющая компания и резиденты ОЭЗ готовы помогать студентам вуза в выборе профессии, их ждут на предприятиях, в научных коллективах, самых талантливых уже в качестве своих сотрудников.
Светлана ЖУКОВА