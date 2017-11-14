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Соглашение о сотрудничестве PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
14.11.2017 10:47

Подписано соглашение о сотрудничестве  между ОЭЗ «Дубна» и кафедрой государственного и муниципального управления одноименного университета ­ базового вуза по подготовке кадров для предприятий компаний-­резидентов.

 

Управляющая компания особой экономической зоны  давно и успешно взаимодействует с университетом «Дубна». Вуз ведет обучение  по специальностям,  которые востребованы резидентами. Его студенты являются самими активными участниками форумов «Кадры будущего», «Развитие CTF в России» и «Профессии будущего», которые проходят в Конгресс­центре ОЭЗ. Ребята имеют возможность проходить стажировку по направлениям деятельности компаний­-резидентов и всегда желанные гости на предприятиях инвесторов, где их знакомят с практическими разработками,  и на выставке  инновационных проектов.

Соглашение о сотрудничестве с кафедрой государственного и муниципального управления университета «Дубна» подписали генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев и  заведующий кафедрой   Сергей Дзюба. А поддержать своего руководителя в этот день в особую экономическую зону пришли около 50­ти старшекурсников и студентов первого курса кафедры.

­ Мы подписали значимый для обеих сторон документ, ­ сказал Антон Афанасьев. ­  Как известно, кадры ­ это наше будущее, и, учитывая, что экономическая зона сейчас динамично развивается, мы в первую очередь  должны думать о  пополнении компаний­резидентов грамотными специалистами. Управляющая компания особой экономической зоны  тесно взаимодействует с университетом «Дубна» ­ это базовый  вуз по подготовке  кадров для предприятий наших инвесторов.  В ОЭЗ есть все возможности для создания высококвалифицированных рабочих мест, и здесь уже работает немало выпускников университета.   Надеюсь,  что соглашение будет способствовать тому, что желающих прийти к нам будет еще больше.

Сегодня потребности рынка и заказчиков инновационной продукции быстро меняются. Это побуждает современную молодежь уделять более пристальное внимание вопросам собственной профессиональной жизни и карьеры. Студенты университета «Дубна» не исключение,  а многие из них планируют связать свою дальнейшую жизнь с ОЭЗ «Дубна».

­ Я студент  четвертого курса кафедры  государственного и муниципального управления, ­ рассказывает Евгений Смирнов. ­  Несколько раз был в особой экономической зоне, в том числе  на конференции «Кадры будущего», где много узнал об этой уникальной территории, которая теперь представляет для меня огромный интерес. Учиться мне осталось полгода, и очень хотелось бы потом здесь работать, проявить себя. Надеюсь на поддержку руководства ОЭЗ.

Такое содействие ­ в практических советах, посещении современных предприятий резидентов  ­ студентам пообещал на встрече генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. Он отметил, что особая экономическая зона ­ это территория возможностей: одни реализуют здесь свои  бизнес­идеи,  другие воплощают творческие и технические мысли, третьи строят карьеру ­ каждый может найти применение своим силам.

­ Смысл соглашения заключается в том, что сегодня мы приобрели стратегически важного партнера, новый документ даст толчок к тому, чтобы взаимодействие с особой экономической зоной стало еще более активным, ­ резюмирует Сергей Дзюба. – Три года назад мы начали готовить специалистов не просто муниципального профиля, а муниципального управления и бизнеса. В стенах университета ребята приобретают теоретические знания. А в ОЭЗ уже 130 резидентов, и это будет непосредственное взаимодействие с предприятиями, с реальной экономикой, практика, живое общение, что очень ценно.

Соглашение о сотрудничестве взаимовыгодно. Кафедра взяла на себя обязательства активно реагировать на заявки компаний­резидентов, в том числе по проведению научных исследований, подготовке реальных проектов в тематике ОЭЗ. Делаться это будет на безвозмездной основе,  в формате курсовых заданий и выпускных работ. Управляющая компания и резиденты ОЭЗ готовы помогать студентам вуза в выборе профессии, их  ждут на предприятиях, в научных коллективах, самых талантливых ­  уже в качестве своих сотрудников.

Светлана ЖУКОВА
Обновлено 14.11.2017 10:49
 

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