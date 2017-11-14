Подписано соглашение о сотрудничестве между ОЭЗ «Дубна» и кафедрой государственного и муниципального управления одноименного университета ­ базового вуза по подготовке кадров для предприятий компаний-­резидентов. Управляющая компания особой экономической зоны давно и успешно взаимодействует с университетом «Дубна». Вуз ведет обучение по специальностям, которые востребованы резидентами. Его студенты являются самими активными участниками форумов «Кадры будущего», «Развитие CTF в России» и «Профессии будущего», которые проходят в Конгресс­центре ОЭЗ. Ребята имеют возможность проходить стажировку по направлениям деятельности компаний­-резидентов и всегда желанные гости на предприятиях инвесторов, где их знакомят с практическими разработками, и на выставке инновационных проектов. Соглашение о сотрудничестве с кафедрой государственного и муниципального управления университета «Дубна» подписали генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев и заведующий кафедрой Сергей Дзюба. А поддержать своего руководителя в этот день в особую экономическую зону пришли около 50­ти старшекурсников и студентов первого курса кафедры. ­ Мы подписали значимый для обеих сторон документ, ­ сказал Антон Афанасьев. ­ Как известно, кадры ­ это наше будущее, и, учитывая, что экономическая зона сейчас динамично развивается, мы в первую очередь должны думать о пополнении компаний­резидентов грамотными специалистами. Управляющая компания особой экономической зоны тесно взаимодействует с университетом «Дубна» ­ это базовый вуз по подготовке кадров для предприятий наших инвесторов. В ОЭЗ есть все возможности для создания высококвалифицированных рабочих мест, и здесь уже работает немало выпускников университета. Надеюсь, что соглашение будет способствовать тому, что желающих прийти к нам будет еще больше. Сегодня потребности рынка и заказчиков инновационной продукции быстро меняются. Это побуждает современную молодежь уделять более пристальное внимание вопросам собственной профессиональной жизни и карьеры. Студенты университета «Дубна» не исключение, а многие из них планируют связать свою дальнейшую жизнь с ОЭЗ «Дубна». ­ Я студент четвертого курса кафедры государственного и муниципального управления, ­ рассказывает Евгений Смирнов. ­ Несколько раз был в особой экономической зоне, в том числе на конференции «Кадры будущего», где много узнал об этой уникальной территории, которая теперь представляет для меня огромный интерес. Учиться мне осталось полгода, и очень хотелось бы потом здесь работать, проявить себя. Надеюсь на поддержку руководства ОЭЗ. Такое содействие ­ в практических советах, посещении современных предприятий резидентов ­ студентам пообещал на встрече генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. Он отметил, что особая экономическая зона ­ это территория возможностей: одни реализуют здесь свои бизнес­идеи, другие воплощают творческие и технические мысли, третьи строят карьеру ­ каждый может найти применение своим силам. ­ Смысл соглашения заключается в том, что сегодня мы приобрели стратегически важного партнера, новый документ даст толчок к тому, чтобы взаимодействие с особой экономической зоной стало еще более активным, ­ резюмирует Сергей Дзюба. – Три года назад мы начали готовить специалистов не просто муниципального профиля, а муниципального управления и бизнеса. В стенах университета ребята приобретают теоретические знания. А в ОЭЗ уже 130 резидентов, и это будет непосредственное взаимодействие с предприятиями, с реальной экономикой, практика, живое общение, что очень ценно. Соглашение о сотрудничестве взаимовыгодно. Кафедра взяла на себя обязательства активно реагировать на заявки компаний­резидентов, в том числе по проведению научных исследований, подготовке реальных проектов в тематике ОЭЗ. Делаться это будет на безвозмездной основе, в формате курсовых заданий и выпускных работ. Управляющая компания и резиденты ОЭЗ готовы помогать студентам вуза в выборе профессии, их ждут на предприятиях, в научных коллективах, самых талантливых ­ уже в качестве своих сотрудников. Светлана ЖУКОВА