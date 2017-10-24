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«Созвездие» - для дубненских ребятишек PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
24.10.2017 13:01

16 октября на прилегающей к ОЭЗ «Дубна» территории распахнул свои двери детский сад «Созвездие» на 185 мест.

Такого детского сада в Дубне еще не было. Кабинет с интерактивным оборудованием, бассейн, спортивный и музыкальный залы, прогулочные площадки с современными игровыми комплексами, городок безопасности с пешеходными переходами и дорожными знаками, где малышей научат правилам дорожного движения. В группах много игрушек, удобная мебель, уютные спальни. А еще театральный зал с мини­сценой для праздничных спектаклей, постановок и свой пищеблок, так что еду для детей будут готовить на месте. Одним словом, настоящий центр для личностного роста маленьких людей  с хорошо продуманной современной базой.

В церемонии открытия дошкольного учреждения «Созвездие» приняли участие министр образования Московской области Марина Захарова, депутат областной Думы Марина Шевченко, руководители городской администрации и предприятий наукограда, а также главные виновники торжества ­  родители с ребятишками.

­ Современное двухэтажное здание привлекает своим видом ­ яркое, разноцветное, в него хочется войти. Открытие такого детского сада ­ это  прежде всего праздник для детей и их родителей, ­ говорит генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. ­ Управляющая компания особой экономической зоны очень заинтересована в подготовке квалифицированных кадров. Мы уже шефствуем над двумя гимназиями ­ №3 и №11, тесно взаимодействуем с университетом «Дубна».  Еще одной ступенькой в подготовке и воспитании станет этот новый детский сад, в нем для этого есть все необходимое, а самое главное ­ высококвалифицированный персонал, который  сможет создать для детей комфортную среду. Что касается комфорта для сотрудников наших компаний­резидентов, то теперь они могут отдать своих детей в надежные руки и спокойно работать.

В детском саду «Созвездие» десять групп, штат полностью укомплектован. Дети в пять групп  уже  набраны,  остальные в настоящее время формируются.  Поздравляя коллектив с новосельем, министр образования Московской области Марина Захарова отметила, что здесь открыты не только  группы для ребят от 3 до 7 лет, но и для детей ясельного возраста, есть логопедические группы. Поэтому молодые родители, которым необходимо выйти на работу, имеют возможность отдать ребенка в ясельную группу.

Для гостей Дубны в этот день была организована экскурсия на левобережную площадку ОЭЗ «Дубна», их познакомили с инфраструктурой и инновационными проектами компаний­резидентов. Министр образования была в особой экономической зоне в 2008 году, когда строительство только начиналось.

­ То, что я увидела, поражает, изменения на 360 градусов, ­ сказала Марина Захарова. ­ Интересные, необходимые стране разработки, масса предприятий, которые уже выпускают продукцию.  Радует, что в основном  разработки и производства не привезены, а  созданы на месте. Многое будет служить людям, именно в социальной сфере. Есть отличный задел  на развитие в перспективе.  Мир стремительно меняется, и профессии, которые будут востребованы детьми, пришедшими в школу в 2017 году,  будут абсолютно другими по сравнению с намерениями выпускников этого года. Региональные власти хорошо это понимают, и радует, что сегодня в Подмосковье есть такая территория, где работает большое число молодежи ­ умной, грамотной, образованной.

Светлана ЖУКОВА

 
 

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