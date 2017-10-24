16 октября на прилегающей к ОЭЗ «Дубна» территории распахнул свои двери детский сад «Созвездие» на 185 мест. Такого детского сада в Дубне еще не было. Кабинет с интерактивным оборудованием, бассейн, спортивный и музыкальный залы, прогулочные площадки с современными игровыми комплексами, городок безопасности с пешеходными переходами и дорожными знаками, где малышей научат правилам дорожного движения. В группах много игрушек, удобная мебель, уютные спальни. А еще театральный зал с мини­сценой для праздничных спектаклей, постановок и свой пищеблок, так что еду для детей будут готовить на месте. Одним словом, настоящий центр для личностного роста маленьких людей с хорошо продуманной современной базой. В церемонии открытия дошкольного учреждения «Созвездие» приняли участие министр образования Московской области Марина Захарова, депутат областной Думы Марина Шевченко, руководители городской администрации и предприятий наукограда, а также главные виновники торжества ­ родители с ребятишками. ­ Современное двухэтажное здание привлекает своим видом ­ яркое, разноцветное, в него хочется войти. Открытие такого детского сада ­ это прежде всего праздник для детей и их родителей, ­ говорит генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. ­ Управляющая компания особой экономической зоны очень заинтересована в подготовке квалифицированных кадров. Мы уже шефствуем над двумя гимназиями ­ №3 и №11, тесно взаимодействуем с университетом «Дубна». Еще одной ступенькой в подготовке и воспитании станет этот новый детский сад, в нем для этого есть все необходимое, а самое главное ­ высококвалифицированный персонал, который сможет создать для детей комфортную среду. Что касается комфорта для сотрудников наших компаний­резидентов, то теперь они могут отдать своих детей в надежные руки и спокойно работать. В детском саду «Созвездие» десять групп, штат полностью укомплектован. Дети в пять групп уже набраны, остальные в настоящее время формируются. Поздравляя коллектив с новосельем, министр образования Московской области Марина Захарова отметила, что здесь открыты не только группы для ребят от 3 до 7 лет, но и для детей ясельного возраста, есть логопедические группы. Поэтому молодые родители, которым необходимо выйти на работу, имеют возможность отдать ребенка в ясельную группу. Для гостей Дубны в этот день была организована экскурсия на левобережную площадку ОЭЗ «Дубна», их познакомили с инфраструктурой и инновационными проектами компаний­резидентов. Министр образования была в особой экономической зоне в 2008 году, когда строительство только начиналось. ­ То, что я увидела, поражает, изменения на 360 градусов, ­ сказала Марина Захарова. ­ Интересные, необходимые стране разработки, масса предприятий, которые уже выпускают продукцию. Радует, что в основном разработки и производства не привезены, а созданы на месте. Многое будет служить людям, именно в социальной сфере. Есть отличный задел на развитие в перспективе. Мир стремительно меняется, и профессии, которые будут востребованы детьми, пришедшими в школу в 2017 году, будут абсолютно другими по сравнению с намерениями выпускников этого года. Региональные власти хорошо это понимают, и радует, что сегодня в Подмосковье есть такая территория, где работает большое число молодежи ­ умной, грамотной, образованной. Светлана ЖУКОВА