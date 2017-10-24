Опыт интеллектуальных детских кружков из Дубны будет распространять в Подмосковье Общероссийский народный фронт. Его подмосковное отделение провело в наукограде выездное заседание в рамках проекта «Равные возможности ­ детям».

Участники региональной рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» познакомились с работой тематических кружков. В них на базе библиотек, дома культуры и школ города детей готовят для будущей деятельности в области физики, математики, IT­технологий и робототехники. Занятия бесплатно ведут энтузиасты ­ специалисты Объединенного института ядерных исследований и других предприятий наукограда.

«Мы формируем маленькие группы детей, которые готовы заниматься творческой работой, ­ рассказывает сотрудник ОИЯИ Пётр Ширков. – Они могут быть разными ­ от исследования по математике до создания робототехнических устройств. Важно, что это не образовательные шаблоны, которые можно найти в сети интернет или в учебнике, а то, что дети будут творить самостоятельно».

На встрече обсудили возможности передачи опыта Дубны другим городам. Уже запланировали организовать веб­трансляцию популярных лекций по физике в детский технопарк «Кванториум» города Королёва, где 20 октября под эгидой ОНФ открыт Молодежный интеллектуальный клуб.

«Мы бы хотели, чтобы наш опыт подхватывали другие муниципалитеты Московской области и Российской Федерации, ­ подчеркнул руководитель рабочей группы Московской области штаба ОНФ Андрей Тамонов. ­ ОНФ ­ инструмент, который позволит нашу практику вывести в другие регионы».

Встреча в Дубне ­ очередной шаг вперед, который позволит воплотиться в жизнь еще одному интересному проекту. Речь идет о создании в наукограде лицея­интерната для детей, особо одаренных в области физики и математики. Эта идея вполне реальна, она уже получила поддержку на самых высоких уровнях и обсуждается в правительстве РФ и региона.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

Фото Юрия Тараканова