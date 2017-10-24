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Дубна делится опытом PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
24.10.2017 12:55

Опыт интеллектуальных детских кружков из Дубны будет распространять в  Подмосковье  Общероссийский народный фронт. Его подмосковное отделение провело в  наукограде  выездное заседание в рамках проекта «Равные возможности ­  детям».

Участники региональной рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» познакомились с работой тематических кружков. В них на базе библиотек, дома культуры и школ города детей готовят для будущей деятельности в области физики, математики, IT­технологий и робототехники. Занятия бесплатно ведут энтузиасты ­ специалисты Объединенного института ядерных исследований  и других предприятий наукограда.

«Мы формируем маленькие группы детей, которые готовы заниматься творческой работой, ­ рассказывает сотрудник ОИЯИ  Пётр Ширков. – Они  могут  быть разными  ­  от исследования по математике до создания робототехнических устройств. Важно, что это  не образовательные шаблоны, которые можно найти в сети интернет или в учебнике, а то, что дети  будут творить самостоятельно».

На встрече обсудили возможности передачи опыта Дубны другим городам. Уже запланировали организовать веб­трансляцию  популярных лекций по физике в детский технопарк «Кванториум» города Королёва, где 20 октября под эгидой ОНФ  открыт Молодежный интеллектуальный клуб.

«Мы бы хотели, чтобы наш опыт подхватывали другие муниципалитеты Московской области и Российской Федерации, ­ подчеркнул  руководитель рабочей группы Московской области штаба ОНФ Андрей  Тамонов. ­  ОНФ ­ инструмент, который позволит нашу практику вывести в другие регионы».

Встреча в Дубне ­  очередной шаг вперед, который позволит воплотиться в жизнь еще одному интересному проекту. Речь идет о создании в наукограде  лицея­интерната для детей, особо одаренных в области физики и математики. Эта идея вполне реальна,  она  уже  получила поддержку на самых высоких уровнях и обсуждается в правительстве РФ и региона.

Ольга ГРИГОРЬЕВА
Фото Юрия Тараканова

 
 

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