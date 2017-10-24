Уже пятидесятый раз «мы празднуем лицея день заветный». 50 лет… Сколько дубненцев, вспоминая детские годы, могут повторить строки А.С. Пушкина: «В начале жизни школу помню я…» Кто­то вспоминает маленькую, восьмилетнюю, в два этажа на площади Мира, а кто­то ­ большую, трехэтажную на улице Б. Понтекорво... История школы – лицея № 6 ­ неразрывно связана с историей города, страны. Много событий произошло за эти 50 лет, но неизменным остается дух школы. Он складывается из звонких детских голосов, тишины школьных коридоров во время уроков, из диалога, сотворчества учителя и ученика. Если перелистать страницы истории школы, нетрудно заметить, что лицей никогда не почивал на лаврах. Вот наиболее значимые достижения нашей школы с 1996 года, когда она была переименована в лицей: 1996 год ­ «Школа года России»; 2000 год ­ «Школа года России»; 2004 год ­ «Школа педагогического поиска»; 2006 год ­ победитель конкурса учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы; 2009 год ­ победитель областного конкурса «Лучшие школы Подмосковья»; 2011 год ­ диплом II степени, национальная премия в области образования в номинации «Лучшее средство массовой информации, оказывающее поддержку и сопровождение инноваций в образовании»; 2012 год ­ победитель областного конкурса «Интеллектуальный марафон для лицеиста»; 2013 год ­ «Лучшая школа России­2013» (за высокое качество образования и воспитания); 2013 год – «Лучшая школа России­2013» (школа духовности и гуманизма); 2014 год – II место в областном конкурсе «Лучший публичный доклад»; 2014 год ­ 13 место лучших школ региона (ТОП­100); 2015 год ­ 11 место лучших школ региона (ТОП­100); 2015 год ­ региональная пилотная площадка Академии социального управления; 2016 год ­ 8 место среди лучших школ региона (ТОП­100); 2016 год ­ грант МОМО как школа с высоким уровнем достижений; 2017 год ­ лауреат­победитель Всероссийской выставки РФ «Образование»; 2017 год ­ победитель конкурса на присвоение статуса региональной инновационной площадки Московской области ­ проект «Модель мотивирующей образовательной среды для одаренных детей на основе взаимодействия обучающихся, родителей и педагогов лицея»; 2017 год ­ 8 место в рейтинге лучших школ Московской области по итогам 2015­2016 учебного года; 2017 год ­ грант МОМО как школа с высоким уровнем достижений; 2017 год ­ 21 место лучших школ региона (ТОП­100). Все эти награды говорят о том, что лицей № 6 – динамично развивающееся, находящееся в постоянном творческом поиске учебное заведение. За всем этим стоит большой труд учителей, учеников. Но, несомненно, без мудрого «капитана», человека, для которого школа стала делом всей жизни, ­ Натальи Георгиевны Кренделевой ­ школа не достигла бы столь блестящих результатов. Она сумела сделать лицей территорией 5 С: территорией содружества, сотрудничества, сопереживания, сотворчества, соуправления. Трудно работать в такой школе? И да, и нет. Трудно, потому что нельзя не соответствовать такому высокому статусу. Легко, потому что ученики, их родители, преподаватели «смотрят в одну сторону». Об учителях хочется сказать особо. Ведь именно они «зажигают звезды». Сегодня в лицее работают 47 педагогов, 41 из них имеют высшую и первую квалификационную категорию. Среди них 2 заслуженных учителя, 9 почетных работников образования, 10 награжденных Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации, 9 почетных работников общего образования Российской Федерации, 2 заслуженных работников образования Московской области, 4 награжденных Премией губернатора Московской области, 6 победителей национального проекта «Образование», 10 лауреатов гранта ОИЯИ. Учителя лицея – постоянные участники творческих и профессиональных конкурсов. Традиции такого отношения к труду закладывались блестящими педагогами­ветеранами, чьи имена знают многие дубненцы. «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» ­ эти слова про наш лицей. Своей главной задачей наш коллектив считает формирование творческих и исследовательских способностей учеников. На протяжении нескольких лет результаты ЕГЭ, которые показывают учащиеся, выше средних региональных и общероссийских. За последние три года 7 выпускников получили сто баллов за экзаменационные работы. Ученики лицея принимают активное участие в олимпиадном движении. Вот лишь некоторые результаты Всероссийской олимпиады школьников. 2014­2015 год ­ 226 призеров и победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 17 ­ регионального этапа; 2015­2016 год ­ 234 призера и победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 19 ­ регионального этапа, 2 ­ всероссийского; 2016­2017 год ­ 255 призеров и победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 15 ­ регионального этапа. Все это говорит о том, что в нашем лицее, действительно, «зажигают звезды», раскрывают таланты, помогают развить способности детей. 50 лет… Полвека… А школа по­прежнему молода, потому что в ней правит дух творческого поиска, дух любви к своему делу, дух содружества, сотрудничества, сопереживания. И.В.Краснова, учитель русского языка и литературы Зоя Конева, ученица 6 класса