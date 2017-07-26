Успешно прошли обучение безработные граждане и женщины, находящиеся в отпусках по уходу за ребенком, по программам «Кадровый менеджмент», «Бухучет и налогообложение», «AutoCad», «1С: Предприятие», «Фотограф», «Администратор салона красоты», «Флористика», «Парикмахер», «Визажист», «Маникюрша, «Водитель погрузчика», «Повар», «Портной». Все они проходили обучение по направлению Дубненского центра занятости населения. К концу первого полугодия обучение завершили несколько групп граждан. Из 57 человек, направленных на профессиональное обучение городской службой занятости, по состоянию на 26 июля текущего года, завершили обучение 43 человека, в том числе 10 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет («мамочки» ­ так ласково мы называем эту категорию граждан). Трудоустроено на сегодняшний день из 43 завершивших обучение ­ 20 человек. Курсовое профессиональное обучение (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) проводилось и проводится в текущем году по таким программам как «Бухгалтерский учет и налогообложение», «Кадровый менеджмент», «1С: Предприятие», «AutoCad», «Администратор салона красоты», «Фотограф», «Повар», «Портной», «Парикмахер», «Водитель погрузчика», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Визажист», «Маникюрша», «Флористика». Торжественные церемонии вручения дипломов в особо душевной и доброжелательной обстановке друг за другом прошли в образовательном центре «Дубна», потому что за пять месяцев обучения группа «Бухгалтерский учет и налогообложение» и за три месяца группа «Кадровый менеджмент» сплотились и сдружились. Группы были большими, но очень добросовестными как в плане обучения, так и в плане дисциплины. Практически все бывшие безработные граждане и «мамочки» защитили свои дипломы и свидетельства об окончании обучения на «отлично», что очень порадовало как самих выпускников, так и их преподавателей и кураторов со стороны образовательной организации и центра занятости населения. Одна из бывших безработных граждан, недавно переехавшая с семьей из Дагестана, закончила курсовое профессиональное обучение по программе «Бухгалтерский учет и налогообложение», длившееся пять месяцев, и впервые в своей жизни получила диплом. Мадина Ж. растрогалась до слез во время вручения диплома. Она поблагодарила преподавателей и куратора образовательного центра «Дубна», своих сокурсников за поддержку в обучении в трудные минуты. Но особые слова благодарности она адресовала Дубненскому ЦЗН, без поддержки специалистов которого и его финансовой поддержки, по словам Мадины, она не смогла бы осуществить свою мечту обучиться по профессии (специальности) бухгалтера. В скором времени она планирует начать работать у знакомого индивидуального предпринимателя. Завершили профессиональное обучение и двое граждан по программе «Повар» в Аграрно­технологическом техникуме «Дубна», направленных Дубненским ЦЗН. В том числе завершила повышение квалификации по этой профессии одна из «мамочек» и по окончании курсового обучения тут же вернулась на прежнее место работы в детский сад в качестве помощника воспитателя с перспективой перевода на должность повара в этом же детском саду. В МОАТТ «Дубна» защита дипломов тоже проходила на высшем уровне и очень аппетитно! Ведь блюда, которые приготовили выпускники, были очень красиво оформлены и имели такой аромат… что слюнки текли! Одно блюдо было лучше другого у каждого потенциального повара. Выпускники постарались на славу. Завершили курсовое обучение граждане по программе «1С: Предприятие», в том числе повышение квалификации прошла одна из «мамочек». Еще одна из «мамочек», работающая до ухода в отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет медсестрой в одной из городских поликлиник, прошла переподготовку по программе «Визажист», планируя сменить место работы в перспективе. О «мамочках» хочется сказать чуть больше – практически все они не только на отлично закончили обучение, но еще и так сдружились между собой, обменялись не только номерами телефонов и адресами электронных почт, вовсю общаются посредством сайтов «ВКонтакте», «Instagram» «Facebook» и т.п., вместе целой компанией гуляют с детьми. Две «мамочки» из десяти завершивших обучение уже трудоустроились, вернувшись на прежнее место работы, остальные восемь планируют вернуться на прежние места работы в сентябре­октябре текущего года, когда отправят ребятишек в детские сады. Программа по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет осуществляется государственной службой занятости населения с 2011 года. За это время Дубненский центр занятости населения обучил 57 дубненских женщин. Программа по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин данной категории направлена на восстановление их квалификации, получение новых профессиональных навыков, необходимых для работы или перехода на новое рабочее место. Программа все больше стала пользоваться спросом у «мамочек» нашего города. Вот и сейчас контрольный показатель не только выполнен Дубненским ЦЗН, но уже и перевыполнен. А желающих еще очень много как на этот год, так и на следующий. Все слушатели курсов остались довольны обучением, дело осталось за малым: всем трудоустроиться, а «мамочкам» ­ вернуться в свои организации и продолжить работу. Эти результаты и станут окончательным завершением кропотливой работы специалистов Дубненского ЦЗН по данному направлению активной политики содействия занятости населения. Н.Ю.Попова,

заместитель директора ГКУ МО «Дубненский ЦЗН»