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Успешно прошли обучение безработные граждане и женщины, находящиеся в отпусках по уходу за ребенком, по программам «Кадровый менеджмент», «Бухучет и налогообложение», «AutoCad», «1С: Предприятие», «Фотограф», «Администратор салона красоты», «Флористика», «Парикмахер», «Визажист», «Маникюрша, «Водитель погрузчика», «Повар», «Портной». Все они проходили обучение по направлению Дубненского центра занятости населения.
К концу первого полугодия обучение завершили несколько групп граждан. Из 57 человек, направленных на профессиональное обучение городской службой занятости, по состоянию на 26 июля текущего года, завершили обучение 43 человека, в том числе 10 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет («мамочки» так ласково мы называем эту категорию граждан). Трудоустроено на сегодняшний день из 43 завершивших обучение 20 человек.
Курсовое профессиональное обучение (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) проводилось и проводится в текущем году по таким программам как «Бухгалтерский учет и налогообложение», «Кадровый менеджмент», «1С: Предприятие», «AutoCad», «Администратор салона красоты», «Фотограф», «Повар», «Портной», «Парикмахер», «Водитель погрузчика», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Визажист», «Маникюрша», «Флористика».
Торжественные церемонии вручения дипломов в особо душевной и доброжелательной обстановке друг за другом прошли в образовательном центре «Дубна», потому что за пять месяцев обучения группа «Бухгалтерский учет и налогообложение» и за три месяца группа «Кадровый менеджмент» сплотились и сдружились. Группы были большими, но очень добросовестными как в плане обучения, так и в плане дисциплины. Практически все бывшие безработные граждане и «мамочки» защитили свои дипломы и свидетельства об окончании обучения на «отлично», что очень порадовало как самих выпускников, так и их преподавателей и кураторов со стороны образовательной организации и центра занятости населения. Одна из бывших безработных граждан, недавно переехавшая с семьей из Дагестана, закончила курсовое профессиональное обучение по программе «Бухгалтерский учет и налогообложение», длившееся пять месяцев, и впервые в своей жизни получила диплом. Мадина Ж. растрогалась до слез во время вручения диплома. Она поблагодарила преподавателей и куратора образовательного центра «Дубна», своих сокурсников за поддержку в обучении в трудные минуты. Но особые слова благодарности она адресовала Дубненскому ЦЗН, без поддержки специалистов которого и его финансовой поддержки, по словам Мадины, она не смогла бы осуществить свою мечту обучиться по профессии (специальности) бухгалтера. В скором времени она планирует начать работать у знакомого индивидуального предпринимателя.
Завершили профессиональное обучение и двое граждан по программе «Повар» в Аграрнотехнологическом техникуме «Дубна», направленных Дубненским ЦЗН. В том числе завершила повышение квалификации по этой профессии одна из «мамочек» и по окончании курсового обучения тут же вернулась на прежнее место работы в детский сад в качестве помощника воспитателя с перспективой перевода на должность повара в этом же детском саду. В МОАТТ «Дубна» защита дипломов тоже проходила на высшем уровне и очень аппетитно! Ведь блюда, которые приготовили выпускники, были очень красиво оформлены и имели такой аромат… что слюнки текли! Одно блюдо было лучше другого у каждого потенциального повара. Выпускники постарались на славу.
Завершили курсовое обучение граждане по программе «1С: Предприятие», в том числе повышение квалификации прошла одна из «мамочек». Еще одна из «мамочек», работающая до ухода в отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет медсестрой в одной из городских поликлиник, прошла переподготовку по программе «Визажист», планируя сменить место работы в перспективе.
О «мамочках» хочется сказать чуть больше – практически все они не только на отлично закончили обучение, но еще и так сдружились между собой, обменялись не только номерами телефонов и адресами электронных почт, вовсю общаются посредством сайтов «ВКонтакте», «Instagram» «Facebook» и т.п., вместе целой компанией гуляют с детьми. Две «мамочки» из десяти завершивших обучение уже трудоустроились, вернувшись на прежнее место работы, остальные восемь планируют вернуться на прежние места работы в сентябреоктябре текущего года, когда отправят ребятишек в детские сады.
Программа по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет осуществляется государственной службой занятости населения с 2011 года. За это время Дубненский центр занятости населения обучил 57 дубненских женщин. Программа по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин данной категории направлена на восстановление их квалификации, получение новых профессиональных навыков, необходимых для работы или перехода на новое рабочее место. Программа все больше стала пользоваться спросом у «мамочек» нашего города. Вот и сейчас контрольный показатель не только выполнен Дубненским ЦЗН, но уже и перевыполнен. А желающих еще очень много как на этот год, так и на следующий.
Все слушатели курсов остались довольны обучением, дело осталось за малым: всем трудоустроиться, а «мамочкам» вернуться в свои организации и продолжить работу. Эти результаты и станут окончательным завершением кропотливой работы специалистов Дубненского ЦЗН по данному направлению активной политики содействия занятости населения.
Н.Ю.Попова,
заместитель директора ГКУ МО «Дубненский ЦЗН»