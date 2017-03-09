В этом году средняя общеобразовательная школа № 9 с углублённым изучением иностранных языков отмечает 50-летие своего первого выпуска. Школа всегда удостаивалась хороших отзывов о качестве получаемого здесь образования, но в последние годы ее педагогическому коллективу и учащимся удается одерживать победы в самых разных конкурсах. Эти достижения обеспечили общеобразовательному учреждению высокие рейтинги. А при подведении итогов прошлого учебного года школу №9 назвали «Прорывом года». О том, как удалось достичь таких успехов, рассказала директор этой школы Елена Яковлевна Лисеенко. А выпускники разных лет поделились своими воспоминаниями о школьной жизни и своих педагогах. В прошлом году школа №9 впервые вошла в ТОП-100 лучших школ Подмосковья, поднявшись с 303 на 87 место. А недавно стало известно, что она стала одной из 75 школ Московской области, набравших наибольший балл в рейтинге, определяющем уровень достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию. Если в первом случае при подведении итогов учитывается множество показателей – от результатов учебной деятельности и кадрового потенциала до технического оснащения школы, то при отборе в ТОП-75 берутся в расчет результаты участия в олимпиадах и конкурсах, а также итоги государственной аттестации. В 2016 году Елена Яковлевна Лисеенко была удостоена почетного звания «Заслуженный работник образования Московской области». 34 года назад она пришла работать в школу №9, в течение 12 лет была заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а в 2009 году возглавила педагогический коллектив, став шестым директором за всю историю школы. Елена Яковлевна – выпускница школы №9. Став учителями, в родные пенаты вернулись и другие выпускники, много лет посвятившие школе: учитель начальных классов Людмила Геннадьевна Гавриловская, учитель русского языка и литературы Инна Александровна Бурова – единственная в городе, дважды побеждавшая в конкурсе лучших учителей Российской Федерации. Более 30 лет работает в школе учитель физической культуры Алла Сергеевна Виноградова, учитель биологии Марина Витальевна Филиппова, учитель химии Ольга Петровна Золотарева – продолжатель учительской династии (ее родители тоже работали в этой школе). На сегодняшний день дольше всех работает в школе учитель математики, заслуженный учитель России – Софья Ивановна Назарова, ее ученики становились победителями даже всесоюзной олимпиады! Ее мама тоже работала математиком в школе №9. «У нас очень дружный коллектив, в котором за годы работы школы сложились добрые традиции. Мы их поддерживаем, создаем новые и добиваемся больших успехов», – рассказала Елена Яковлевна. А достижений, действительно, немало… Большой успех был достигнут в 2014 году, когда со своим проектом «5 шагов до облаков» школа стала победителем областного конкурса муниципальных организаций, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты. Следующий проект по информационным технологиям «Облако на ладони» стал продолжением предыдущего, и в 2015 году за его реализацию школа №9 была признана инновационной площадкой Московской области. В прошлом году школа представляла опыт своей работы на Московском международном салоне «Образование – 2016». Елена Яковлевна и учитель физики Валентина Михайловна Коваль стали победителями муниципального конкурса «Лидер в образовании». Радуют успехами и молодые педагоги: в городском фестивале «Моя инициатива в образовании» они завоевали 2 победных и 3 призовых места, а в вернисаже-конкурсе «Учитель вечен на земле» взяли победу и призовое место. Грант ОИЯИ «За педагогическое мастерство» в последние годы получили 8 учителей школы. В течение многих лет это учебное заведение входит в число призеров или победителей городской спартакиады. В 2014 году она признана лучшей школой в области, развивающей физическую культуру и спорт. Школьные спортивные команды успешно выступают и на областных соревнованиях. В этом большая заслуга учителей физкультуры Игоря Михайловича Крупенина и Аллы Сергеевны Виноградовой, которая в 2016 году стала призером регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса в номинации «Лучший педагог школьного спортивного клуба» и победителем муниципального конкурса в номинации «Лучший учитель физического воспитания». Трое учащихся школы в прошлом году были удостоены Премии Президента РФ по поддержке талантливой молодежи и четверо – Премии губернатора Московской области. В 2016 году впервые в городе учащаяся школы Маргарита Хведелидзе стала победителем областного этапа и призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Подготовила ее учитель английского языка Татьяна Геннадьевна Лепешкина, ученики которой ежегодно добиваются высших результатов в олимпиадах, на различного уровня конференциях, на едином государственном экзамене. Борис Курносов в течение нескольких лет становился победителем областных олимпиад и призером всероссийских по целому ряду предметов. А Никита Неделько стал победителем олимпиады МФТИ. В прошлом учебном году на муниципальном этапе олимпиад по разным предметам у школы №9 – 12 победителей и 40 призеров, на городских научно-практических конференциях «Юный исследователь», «Шаг в науку» – 9 победителей и 28 призеров. В областной НПК «Исследователь 21 века» из 10 участвовавших в ней ребят 8 стали призерами. На экзаменах выпусники стабильно показывают высокие результаты, 100 баллов учащиеся удостаивались по русскому языку, литературе, информатике. Эстетическому развитию здесь уделяют большое внимание. Продолжая музыкальные традиции, младшие классы в течение нескольких десятилетий на базе школы занимаются в хоре «Подснежник». Учащиеся успешно выступают в творческих конкурсах, развивают школьное телевидение, участвуют в проекте «Гудвин-школа», а концерт симфонической музыки недавно посетили всей школой во главе с директором! Мне удалось пообщаться с выпускниками 2016 года Никитой Неделько, Борисом Курносовым, Александром Писаревым, Ириной Андрейчиковой и Святославом Кряжевым, классным руководителем у которых была Софья Ивановна Назарова. Ребята рассказали, что школа дает широкий спектр возможностей, а высокие знания английского очень помогают и в жизни, и в учебе. При этом в школе нет общей перегруженности, форсирования всего и сразу: каждый может сосредоточиться на том, что ему важнее всего. К примеру, Александр Писарев, еще в школе увлекшись съемкой видеороликов, сейчас успешно учится на режиссера игрового кино в Московском институте телевидения и радиовещания. А Никита Неделько увлекся космологией, физикой и поступил на физфак МГУ. В этом ему очень помогли занятия в Межшкольном физико-математическом факультативе при УНЦ ОИЯИ, теоретические занятия которого 15-й год подряд проводятся на базе школы №9. Здесь занимаются учащиеся всех школ города, а обучают их талантливые преподаватели, которые умеют заинтересовать и дают глубокие систематизированные знания. 25 лет назад закончившие школу Арсений Леонович, Марина Каршилова, Ольга Черкасова и Дмитрий Сидоренко с благодарностью вспоминали своих замечательных учителей. С ними можно было поговорить по душам, обсудить разные темы. Потенциал школа давала разноплановый. Их одноклассники состоялись в самых разных профессиях, многие ушли в науку. Кто-то остался в Дубне, а кто-то уехал в другие города и даже страны, но для каждого из них школа осталась родным домом. Так в чем же секрет этой человеческой привязанности? Выпускники считают – в талантливых, энергичных и любящих свою профессию учителях, понимающих детей и помогающих им развиваться, умеющих стать не только наставниками, но и друзьями для своих учеников. И, конечно же, в хорошем капитане школьного корабля – руководителе, умеющем сплотить коллектив. Елена Яковлевна Лисеенко отметила: «Мы очень хотим, чтобы шефство над нашей школой взял Объединенный институт ядерных исследований. Наш дружный коллектив и дальше планирует развиваться в разных направлениях, участвовать в конкурсах, реализовывать собственные проекты, а идей у нас – великое множество!» Евгения ШТАЙН Фото Юрия ТАРАКАНОВА