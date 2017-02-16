Дубненские школьники продемонстрировали публике систему колец Сатурна, модель подъемного крана на электромагнитах, объяснили, как верблюд накапливает воду, и другие чудеса из мира науки. Участники познавательного проекта отвечают на вопросы: «Как это происходит и почему?» Для будущих ученых «Менделеевские чтения» – метод решения загадок окружающего мира.

В третьем классе нет уроков физики, поэтому девятилетнему Евгению Тюнину приходится постигать науку самостоятельно. Сейчас увлекся электромагнитами, собрал модель. Выбрал эту тему на проект «Менделеевские чтения». Для наглядности продемонстрировал миниатюрный подъемный кран, который работает на этом принципе. Он сконструирован из коробки для обуви и электромагнита собственной сборки – из болта и проволоки. Пока готовился, сделал для себя важное открытие в области природы магнетизма. «У электромагнита есть полюса, как у обычного магнита – северный и южный, а я этого раньше не знал, – признается Евгений, – я был уверен, что электромагнит – магнит всегда, и непонятно, где у него «плюс», а где – «минус».

В музее науки и техники ОИЯИ на «Менделеевских чтениях» школьники дубненских лицеев и гимназий занимаются серьезным делом: рассматривают глубокие научные вопросы, обсуждают их, исследуют. Возраст не ограничен – участвовать могут даже младшеклассники. «Это цепляет их любознательность, они окунаются в ту сферу, о которой только что, 15 минут назад, ничего не знали. Слыша новые слова, новые конфигурации в предложениях, они расширяют свой кругозор. Ребята приходят домой и говорят родителям: «Я хочу это узнать!», – поясняет организатор «Менделеевских чтений» Ирина Глаголева.

За четыре года участниками «Менделеевских чтений» стали более полусотни проектов. Исследования проводятся в разных науках. В городе физиков есть место химии, истории, орнитологии, астрономии. Организаторы стремятся расширить палитру «Менделеевских чтений», поскольку создатель периодической таблицы, в чью честь назван этот проект, был не только гениальным химиком, но занимался также экономикой, педагогикой, воздухоплаванием, метеорологией и сельским хозяйством. Школьники рассказывают о собственных увлечениях, рассматривая их сквозь призму физики, психологии, астрономии.

Заинтересовать детей наукой – ключевая идея «Менделеевских чтений». Основное требование для участников – подготовить экспериментальную или интерактивную часть. Это важно, чтобы публике было понятно, чтобы сверстники почувствовали тему доклада близкой себе и увлеклись ею.

Ольга ГРИГОРЬЕВА