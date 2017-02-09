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Автор: Встреча   
09.02.2017 09:06

О работе Центра подготовки к международным экзаменам государственного университета «Дубна».

Центр подготовки к международным экзаменам был организован в  университете  «Дубна» в сентябре 2015 года  при содействии проректора по  экономике и финансам  Т.И. Борисовой,  проректора по учебной и воспитательной работе  О.А. Крейдер  и проректора по учебно-методической работе  А.С. Деникина.

Руководство университета придает большое значение международным программам университетского сотрудничества, а также зарубежным стажировкам, для участия в которых необходима международная  аккредитация в области изучения иностранного языка.

Создание Центра дает возможность студентам в рамках учебного процесса  подготовиться и сдать экзамены  на престижные международные сертификаты (FCE, CAE, IELTS).

За первый год работы две группы студентов 1-6 курса, подтвердившие владение английским языком на уровне В2 на входе, прошли подготовку к Кембриджскому экзамену FCЕ (Первый сертификат).  Благодаря тому, что данная программа была утверждена руководством как альтернативная на 1-2 курсе для студентов общих направлений, а результаты экзамена засчитывались при общей аттестации, государственный университет «Дубна»  был внесен в официальный список учебных учреждений, признающих Кембриджские экзамены.

На весеннюю сессию 2016 года  было зарегистрировано 13 студентов (1-6 курс), и все они успешно прошли испытания. Более того, пятеро из них показали более высокие результаты, соответствующие уровню С1 (Аdvanced) .

7 октября 2016 года, когда в университете проходило традиционное посвящение первокурсников в студенты,   Татьяна Ивановна Борисова (проректор по экономике и финансам), Оксана Александровна Крейдер (проректор по учебной и воспитательной работе) и Наталья Александровна Позднякова (руководитель Центра подготовки к международным экзаменам) поздравили первых счастливых обладателей кембриджских сертификатов:

Баутин Виталий Викторович – ИСАУ, конструирование и технология электронных средств;

Возная Ульяна Евгеньевна – ФЕИН, физика;

Воронцов Антон Олегович – ИСАУ, прикладная информатика;

Давыдова Елизавета Юрьевна  – ИСАУ, прикладная информатика;

Дронов Антон Сергеевич – ФСГН, юриспруденция;

Иванова Светлана Андреевна – ФЕИН, физика;

Латош  Борис Николаевич – ФЕИН, физика;

Полубояринов Владимир  Юрьевич – ИСАУи САУ;

Французова  Евгения Викторовна – ФЭУ, экономика;

Шатрова Елизавета Олеговна – ФЭУ, экономика;

Широкова Алина Максимовна – ИСАУ, бизнес-информатика;

Шульгина Наталья Витальевна – ФСГН, социология;

Яковлев Константин Борисович – ИСАУ, программная инженерия.

В настоящее время  в Центре проходят обучение две группы студентов по программе «Подготовка к экзамену FCE» и группа студентов по программе  «Подготовка к экзамену CAE».

С 1 февраля отрывается регистрация на весеннюю экзаменационную сессию  (экзамен планируется на середину мая).

В этом году сдать международный экзамен на уровень В2  могут не только студенты государственного университета «Дубна», обучающиеся в Центре, но и все желающие получить Кэмбриджский  сертификат.

В дальнейшем (2017-1018 учебный год) Центр  готов принять на договорной основе не только студентов, но и школьников, и взрослых кандидатов на имеющиеся программы.

 
 

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