О работе Центра подготовки к международным экзаменам государственного университета «Дубна».

Центр подготовки к международным экзаменам был организован в университете «Дубна» в сентябре 2015 года при содействии проректора по экономике и финансам Т.И. Борисовой, проректора по учебной и воспитательной работе О.А. Крейдер и проректора по учебно-методической работе А.С. Деникина.

Руководство университета придает большое значение международным программам университетского сотрудничества, а также зарубежным стажировкам, для участия в которых необходима международная аккредитация в области изучения иностранного языка.

Создание Центра дает возможность студентам в рамках учебного процесса подготовиться и сдать экзамены на престижные международные сертификаты (FCE, CAE, IELTS).

За первый год работы две группы студентов 1-6 курса, подтвердившие владение английским языком на уровне В2 на входе, прошли подготовку к Кембриджскому экзамену FCЕ (Первый сертификат). Благодаря тому, что данная программа была утверждена руководством как альтернативная на 1-2 курсе для студентов общих направлений, а результаты экзамена засчитывались при общей аттестации, государственный университет «Дубна» был внесен в официальный список учебных учреждений, признающих Кембриджские экзамены.

На весеннюю сессию 2016 года было зарегистрировано 13 студентов (1-6 курс), и все они успешно прошли испытания. Более того, пятеро из них показали более высокие результаты, соответствующие уровню С1 (Аdvanced) .

7 октября 2016 года, когда в университете проходило традиционное посвящение первокурсников в студенты, Татьяна Ивановна Борисова (проректор по экономике и финансам), Оксана Александровна Крейдер (проректор по учебной и воспитательной работе) и Наталья Александровна Позднякова (руководитель Центра подготовки к международным экзаменам) поздравили первых счастливых обладателей кембриджских сертификатов:

Баутин Виталий Викторович – ИСАУ, конструирование и технология электронных средств;

Возная Ульяна Евгеньевна – ФЕИН, физика;

Воронцов Антон Олегович – ИСАУ, прикладная информатика;

Давыдова Елизавета Юрьевна – ИСАУ, прикладная информатика;

Дронов Антон Сергеевич – ФСГН, юриспруденция;

Иванова Светлана Андреевна – ФЕИН, физика;

Латош Борис Николаевич – ФЕИН, физика;

Полубояринов Владимир Юрьевич – ИСАУи САУ;

Французова Евгения Викторовна – ФЭУ, экономика;

Шатрова Елизавета Олеговна – ФЭУ, экономика;

Широкова Алина Максимовна – ИСАУ, бизнес-информатика;

Шульгина Наталья Витальевна – ФСГН, социология;

Яковлев Константин Борисович – ИСАУ, программная инженерия.

В настоящее время в Центре проходят обучение две группы студентов по программе «Подготовка к экзамену FCE» и группа студентов по программе «Подготовка к экзамену CAE».

С 1 февраля отрывается регистрация на весеннюю экзаменационную сессию (экзамен планируется на середину мая).

В этом году сдать международный экзамен на уровень В2 могут не только студенты государственного университета «Дубна», обучающиеся в Центре, но и все желающие получить Кэмбриджский сертификат.

В дальнейшем (2017-1018 учебный год) Центр готов принять на договорной основе не только студентов, но и школьников, и взрослых кандидатов на имеющиеся программы.