Минувший год наверняка запомнится дубненским художникам коллективными выездами на пленэры. Учащиеся Детской школы искусств «Вдохновение» дважды стали участниками международного творческого проекта, который стартовал весной прошедшего года в Абхазии. Члены творческого объединения «Художники Дубны» также впервые организовали совместный выезд на пленэр. Об успешном опыте в новом направлении творческой деятельности рассказал организатор этих мероприятий Александр Пасько, директор ДШИ «Вдохновение» и председатель творческого объединения «Художники Дубны». Термин «пленэр» происходит от французского en plein air, что означает «на открытом воздухе». Этот стиль живописи, рождённый в начале ХІХ века в Англии, получил развитие благодаря движению реалистов и импрессионистов во Франции. Живопись при естественном освещении использовалась в основном для создания эскизов в связи с ограниченным временем выполнения работы. Александр Владимирович рассказал, насколько важен пленэр, который является составной частью учебного процесса: «Художник должен уметь работать не только в студии. В школе мы занимаемся стационарно и рисуем в основном натюрморты. С одной стороны, это очень удобно: композиция находится на одном месте, не меняется, ее можно постепенно изучать и рисовать а течение нескольких занятий. Минусы такой работы в том, что нет естественного освещения, естественных природных форм, как в пейзаже. Работа на открытом воздухе помогает отрабатывать множество направлений изобразительной деятельности. Например, понятие воздушной перспективы можно изучать наглядно, наблюдая, как при удалении изображение становится более холодным и размытым, лучше видны перспективные сокращения за счет большого пространства. Цвет может сильно меняться под воздействием света и воздуха. Для художника важно научиться не только технике работы на пленэре, но даже правильной подготовке к нему: дома все под рукой, а на природе ничего нет, погодные условия тоже нужно учитывать заранее, чтобы работа оказалась действительно плодотворной. Эти нюансы лучше постигать на практике. Директор школы искусств подчеркнул, что более насыщенными и концентрированными, как правило, становятся выездные пленэры, когда ребенок погружается в живую творческую атмосферу, где хочется рисовать с утра до вечера. Замечательно, когда есть возможность в это время общаться с ребятами из других художественных школ и их преподавателями, видеть их работу, манеру живописи. Обычно юные художники проводили пленэры в черте города или в пригороде, выезжали в живописные места Подмосковья, иногда участвуя в совместных пленэрах с учащимися других художественных школ. Длительные выезды, как правило, очень затратны, более доступны массовые мероприятия в межсезонье, поэтому в школе искусств задумались о проведении пленэров ранней весной или поздней осенью. Организаторами таких поездок стали Независимый межотраслевой центр развития образования и сертификации квалификаций г.Москва и ДШИ «Вдохновение» (г.Дубна), работающие под девизом: «У творчества не должно быть границ, и люди, живущие творчеством, должны объединяться!» Этот международный творческий проект оказался востребованным. В 2016 году юные дубненские художники приняли участие в двух арт-пленэрах для учащихся детских художественных школ и художественных отделений ДШИ, которые состоялись в марте и ноябре в абхазском г.Гагра. Благодаря помощи Общественной палаты г. Дубны и городской администрации участникам проекта удалось получить поддержку спонсоров, которые частично компенсировали стоимость поездки. Мероприятие объединило художественные школы и учреждения культуры Москвы и Подмосковья – Дубны, Дмитрова, Наро-Фоминска, Подольска, Сергиева Посада, Чехова, Клина и других городов, к которым присоединились юные творцы и их преподаватели из Луганска и Гагры. В каждом пленэре приняли участие около семидесяти детей и их преподавателей. За неделю пребывания в Абхазии ребятам удалось не только хорошо поработать, но и посетить с экскурсиями Олимпийский парк, Ново-Афонский монастырь, знаменитое горное озеро Рица, побывать в абхазских городах Гагра, Пицунда, Новый Афон. Во время туристических поездок для ребят было предусмотрено время для работы над художественными эскизами и набросками красивых пейзажей, интересных архитектурных и исторических памятников. Гости также познакомились с культурой и традициями народов, проживающих в Абхазии. По вечерам скучать тоже было некогда: организаторы подготовили множество командных конкурсов, игр, соревнований и викторин. Это помогло ребятам быстрее познакомиться, их общение продолжилось и после поездки. Александр Пасько выступил в роли художественного руководителя и председателя жюри творческого конкурса работ, созданных на пленэре. Оценивались работы в двух номинациях: «Живопись» и «Графика», лауреаты и призеры определялись в каждой возрастной группе. В марте была организована выставка во Дворце культуры г.Гагры, по окончании которой лучшие работы были подарены, и сейчас они находятся в постоянной экспозиции ДК и местной школы искусств. «Осенний пленэр был сильно сдобрен мандариновым настроением. – рассказал Александр Владимирович. – Ребята рисовали неописуемой красоты пейзажи с ярко оранжевыми деревьями, усыпанными созревшими фруктами. В горах осень особенно красива: багряно-золотые лиственные деревья выше сменяются зелеными хвойными, а над ними возвышаются остроконечные горы в снежных вершинах. Места там очень красивые, сам отель расположен в живописном месте на первой береговой линии: с одной стороны – море, с другой – горы. Дети рисовали с большим удовольствием, даже на остановках во время экскурсий доставали блокноты и делали наброски». Выставку провели в самом отеле, которому к следующей поездке весной решили подготовить постеры с работами лауреатов. Самый юный участник пленэра из Дмитрова настолько очаровал своими рисунками с изображением павлинов, лебедей, енотов и других животных, обитающих в зоопарке отеля, директора Галуста Трапизоняна, что в следующий раз он пригласил юного художника в отель в качестве гостя. Галуст Парнакович – герой Абхазии, участвовавший в боях за Сухум, будучи командующим ротой армянского батальона «Баграмян». В рамках проекта преподаватели изобразительного искусства художественных школ проводили мастер-классы, работая рядом с детьми. Осенью интересный мастер-класс представил Александр Пасько на базе своей готовой работы, сделанной в Гагре на предыдущем пленэре. Законченная, оформленная в багетной мастерской картина располагалась рядом с этюдником, где художник делал ее копию – зрители могли наблюдать, как рождается работа, одновременно видеть будущий результат. Проект развивается, его организаторы надеются, что он будет иметь продолжение. Налажено сотрудничество с администрацией и учреждениями культуры города, творческими людьми, проживающими в Гагре. Весной минувшего года работы учащихся Гагрской художественной школы приняли участие в выставке-конкурсе «Славянская радуга», посвященной Дням славянской письменности и культуры, которая традиционно проходит в Дубне. Александр Владимирович в течение многих лет выезжает в Архангельскую область, где работает в составе жюри Межрегионального конкурса юных талантов «Синяя птица». Он рассказал, что в прошедшем году после конкурса там был проведен выездной пленэр для членов жюри и оргкомитета. Вдохновленный впечатлениями, вернувшись в Дубну, он загорелся идеей организовать такое же мероприятие для наших художников. В мае состоялся их первый выезд на базе лагеря «Сосновый бор». В нем приняли участие члены творческого объединения «Художники Дубны», куда входят художники не только нашего города, но и Талдома, Запрудни и других соседних городов. Опыт удался, и его решили обязательно продолжить. В объединении активно развивают формы общения, которое очень помогает творческим людям: организованно выезжают на выставки, чествуют юбиляров, а недавно на базе выставочного зала художники стали собираться на творческие вечера – рисуют и делятся впечатлениями о новостях культуры и прочитанных книгах по изобразительному искусству. Большую помощь в этом оказывает администратор выставочного зала Наталья Михайловна Шувикова. В ноябре учащиеся ДШИ «Вдохновение» побывали не только в Абхазии, 16 человек посетили северную столицу в рамках образовательной программы «Акварельный класс и музеи Санкт-Петербурга». В течение недели ребята посещали занятия профессиональных художников и преподавателей ведущих художественных учебных заведений, изучали новые техники и приемы работы с акварелью, а также побывали в Эрмитаже, Академии художеств и других музеях города на Неве. В будущем году в школе снова планируют поездку в Санкт-Петербург на выездной пленэр. В завершение хочется отметить, что проект Международного пленэра учащихся художественных школ «Краски весны-2016» в Абхазии стал лауреатом Премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Культпросвет». Евгения ШТАЙН Фото из архива ДШИ «Вдохновение»