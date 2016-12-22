16 декабря в колледже Государственного университета «Дубна» состоялось торжественное открытие нового учебного центра сварочных технологий. Установленное оборудование позволит проводить обучение востребованной на рынке труда профессии электросварщика. Воспользоваться этой возможностью смогут не только студенты колледжа, но и сотрудники предприятий­ партнеров, использующих в работе металлообработку. На базе учебного центра будут работать курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

На торжественном мероприятии присутствовали представители предприятий и организаций Дубны, с которыми колледж университета «Дубна» сотрудничает в течение многих лет – ГосМКБ «Радуга», Дубненского машиностроительного завода, Объединенного института ядерных исследований, приборного завода «Тензор», НПО «Атом», компании «ВНИТЭП» и Дубненского центра занятости населения. Почетное право перерезать ленточку в честь официального открытия учебного центра было предоставлено ректору Госуниверситета «Дубна» Дмитрию Владимировичу Фурсаеву, генеральному директору ГосМКБ «Радуга» Владимиру Николаевичу Трусову и заместителю руководителя администрации г.Дубны Николаю Юрьевичу Мадфесу.

Этому важному событию предшествовала большая работа. На момент начала реализации проекта здание, в котором открылся учебный центр, нуждалось в капитальном ремонте. В здании заменили кровлю, провели внутреннюю реконструкцию, убрали старое оборудование. Ремонтные работы удалось завершить в течение полугода, огромную финансовую поддержку в этом оказало Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка.

Оборудование для сварочной мастерской было приобретено с помощью Правительства Московской области за счет средств целевой субсидии, выделенной в рамках реализации программы подготовки рабочих кадров по профессиям и специальностям, входящим в список ТОП­50 – наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования.

Для центра сварочных технологий получено 4 полных комплекта нового современного оборудования. Аппараты для электросварки размещены в отдельных боксах со специальными столами и системой очистки воздуха. Руководитель колледжа Юрий Петрович Курлапов рассказал, что после прохождения лицензирования и аккредитации учебных программ, а также проведения испытательных работ они уже в этом учебном году планируют начать обучение профессии электросварщика с привлечением к преподавательской деятельности опытных специалистов. Мастеров производственного обучения часто приглашают с предприятий­партнеров, где студенты колледжа проходят производственную практику и куда некоторых из них после получения диплома приглашают на работу. Учебные программы в колледже составляют с учетом интересов этих предприятий

Студенты, обучающиеся по специальности «Технология машиностроения», помимо дополнительных профессий токаря и фрезеровщика, теперь смогут получить профессию электросварщика. По данным Аналитического центра «Образование и карьера» Госуниверситета «Дубна», в городе ежегодно требуется не менее 20 человек, имеющих профессию электросварщика. Юрий Петрович заверил, что в колледже готовы организовать необходимое количество групп по обучению, повышению квалификации и профессиональной переподготовке.

На круглом столе, в котором приняли участие присутствующие почетные гости, состоялось обсуждение вопросов, связанных с подготовкой специалистов­сварщиков. В рамках развития проекта все пришли к общему мнению о необходимости в дальнейшем организации обучения газовой сварке, сварке в среде инертных и активных защитных газов, работе со сварочными полуавтоматами и роботизированными устройствами. По поводу лазерной сварки Владимир Николаевич Трусов выразил готовность поддержать колледж и призвал к этому всех присутствующих: для развития предприятий города нужны высококвалифицированные кадры. Вопрос стоит в приобретении дорогостоящего профессионального оборудования, а с его размещением проблем не возникнет: в здании учебного центра на сегодняшний день остаются пустыми 115 метров производственной площади, которые требуют лишь косметического ремонта.

В этот же день в присутствии почетных гостей состоялось награждение студентов колледжа, победивших в конкурсах профессионального мастерства, дипломами и памятными подарками от коллектива ГосМКБ «Радуга».

Евгения ШТАЙН

Фото Юрия ТАРАКАНОВА