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Шефская помощь PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
22.12.2016 08:50

Работу по взаимодействию со школами обсудили представители ОИЯИ, ГосМКБ «Радуга», ДМЗ, НИИ «Атолл»,  «Тензора».

 

Эти организации  заинтересованы в подготовке кадров, и  системные отношения между предприятиями и школами позволят усилить работу в этом направлении. Хотя регламент и положение об организации шефской помощи приняты только в декабре, тесное сотрудничество между школами и  некоторыми предприятиями ведется уже давно.   Так,  руководство ГосМКБ «Радуга»  оказывает поддержку школе №1 и школе №5, а Объединенный институт ядерных исследований  этим летом помог  провести   ремонт школы  №8.

На сегодняшний день все левобережные школы уже распределены между предприятиями ГосМКБ «Радуга», «Бетиз и  К» и  ДМЗ. Школы № 6 и №8 закреплены за ОИЯИ, также сейчас ведутся переговоры о том, что Объединенный институт ядерных исследований включит в свою орбиту помощи школы № 4, № 9 и гимназию № 11. Сейчас активно ведутся переговоры с предприятиями города о подписании шефских договоров со   школами.  В договорах четко пропишут, какую помощь будут оказывать предприятия образовательным учреждениям.
Обновлено 22.12.2016 08:59
 

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