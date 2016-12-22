Работу по взаимодействию со школами обсудили представители ОИЯИ, ГосМКБ «Радуга», ДМЗ, НИИ «Атолл», «Тензора».

Эти организации заинтересованы в подготовке кадров, и системные отношения между предприятиями и школами позволят усилить работу в этом направлении. Хотя регламент и положение об организации шефской помощи приняты только в декабре, тесное сотрудничество между школами и некоторыми предприятиями ведется уже давно. Так, руководство ГосМКБ «Радуга» оказывает поддержку школе №1 и школе №5, а Объединенный институт ядерных исследований этим летом помог провести ремонт школы №8.

На сегодняшний день все левобережные школы уже распределены между предприятиями ГосМКБ «Радуга», «Бетиз и К» и ДМЗ. Школы № 6 и №8 закреплены за ОИЯИ, также сейчас ведутся переговоры о том, что Объединенный институт ядерных исследований включит в свою орбиту помощи школы № 4, № 9 и гимназию № 11. Сейчас активно ведутся переговоры с предприятиями города о подписании шефских договоров со школами. В договорах четко пропишут, какую помощь будут оказывать предприятия образовательным учреждениям.