В университете «Дубна» подвели итоги работы секции инженерного кластера, который проходил в рамках Форума работодателей в университете «Дубна».

Так, в ходе работы секции директор инженерно-физического института Оксана Пискунова рассказала о контрольных цифрах приема 2024 года на инженерные направления, новых трендах по трансформации инженерного образования и целевом обучении.

Директор Международной инженерной школы Илья Шириков описал, как студенты - слушатели МИШ решают задачи научно-исследовательских и инженерных проектов от предприятий. Ведущий научный сотрудник ЛТФ ОИЯИ, профессор кафедры фундаментальных проблем физики микромира Елена Колганова поделилась опытом взаимодействия с университетом, рассказала об именных стипендиях ОИЯИ, целевом обучении магистров и аспирантов на договорной основе.

На секции были подробно рассмотрены вопросы дополнительного профессионального образования для сотрудников предприятий, в частности, старший преподаватель ИФИ Людмила Баулина рассказала о курсах, реализуемых в центре цифрового производства.

В завершении секции прошла активная дискуссия всех участников заседания, в ходе которой был принят ряд решений. Например, разработать единую форму заявки от предприятий на проведение практик и единую форму подачи информации о целевом обучении. Важным пунктом стало решение о создании консорциума предприятий научно-исследовательского и инженерно-технологического профилей и университета «Дубна».

Будет расширяться и сетевое взаимодействие: стороны планируют распространить его на вузы-партнеры дубненских предприятий, а также усилить работу в этом направлении вместе с ведущими вузами страны (МАИ, МЭИ, МИЭТ и др.).

Университет планируют сделать «кадровым хабом» для студентов из других вузов, прибывающих на практику в Дубну. Например, НПП «Детектор» выразило готовность поучаствовать в пилотном проекте по проведению практики студентов из Воронежа.

Также ИФИ заключил соглашение с компанией «АтомИнтелМаш». Она входит в контур Росатома, занимается роботизацией и автоматизацией технологических процессов, разработкой сложного оборудования для предприятий атомной отрасли. Соглашение предусматривает многостороннее сотрудничество: от практики студентов на производстве до совместных научных и образовательных проектов.