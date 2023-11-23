Школа №7 отметила 40-летний юбилей. На праздничный вечер по этому случаю собрались ученики и учителя, ветераны педагогического труда, выпускники, партнеры школы, представители горуно. Поздравил юбиляра и глава города М.А. Тихомиров, а также депутат Мособлдумы А.В. Орлов.

Такие юбилейные встречи – это не только повод для поздравлений и веселья, но и тот самый случай, когда можно подвести очередной итог работы, сказать о достижениях коллектива и выразить слова благодарности всем, кто несколько десятилетий назад закладывал школьные традиции и кто сегодня продолжает историю школы.

Как отметили на вечере, в школе занимаются углубленным изучением предметов в рамках естественно-научного направления. А с прошлого года в учебном заведении организованы инженерные классы авиастроительного профиля. В настоящее время для школы приобретается дополнительное оборудование и оснащение. Также в последние годы на территории школы был обустроен стадион, проведет ремонт помещений. Эти работы, как подчеркнул глава города М.А. Тихомиров, обязательно будут продолжены.

Максим Андреевич отметил, что за всеми преобразованиями последних лет стоит выпускник школы - ее директор Андрей Робертович Редькин, за что тепло поблагодарил руководителя, а также весь коллектив школы-юбиляра за огромную работу и большую любовь к детям. Добрые слова прозвучали и в адрес первого директора Ольги Викторовны Касьян, которая вместе с коллегами как раз и заложила основы и традиции школы.

Депутат Мособлдумы Александр Владимирович Орлов пришел на юбилей школы не с пустыми руками. В одно из предыдущих посещений учебного заведения, он получил просьбу о помощи в обустройстве лингафонного кабинета в школе. Случай выполнить этот наказ выдался самый что ни на есть подходящий: А.В. Орлов передал необходимое техническое оборудование для кабинета, так что мечта педагогов и ребят о внедрении новых технологий и способов обучения стала, можно сказать, реальностью.

Отдельных слов заслуживает творческая часть вечера, где свои таланты проявили и ребята, и учителя. Яркие, неординарные, активные и очень любящие свой коллектив, они в очередной раз признались в любви к школе и поздравили ее с круглой датой, пожелав, чтобы эти первые 40 лет для школы были только началом большого и яркого пути.

Людмила Петрова