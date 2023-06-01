Свой двадцатый учебный год Городской межшкольный физико-математический факультатив завершил традиционной, уже 33-й по счету, открытой олимпиадой для учащихся 6-7 классов, которую подготовили и провели А.А. Леонович и В.В. Садилов. На этот раз в ней участвовали более 50-ти школьников, представлявших девять учебных заведений Дубны, а также дмитровскую гимназию «Логос». 26 мая прошло награждение успешно выступивших на олимпиаде участников. В том числе пятиклассников и даже одной четвероклассницы, решивших испытать свои силы в соревновании с более старшими «олимпийцами». Результаты весьма впечатляющие. 6-е классы Победители: Белозерова Кира, физ-мат лицей, 6б кл. Злотникова Мария, лицей №6, 4л кл. Призеры: Альперт Владияр, лицей №6, 6ла кл. Козленко Александр, физ-мат лицей, 5а кл. Рогов Антон, физ-мат лицей, 6б кл. Урванова Мария, новая школа «Юна», 5а кл. 7-е классы Победитель: Биркле Константин, физ-мат лице, 7б кл. Призеры: Давыдов Михаил, школа №7, 7г кл. Дубинин Владимир, физ-мат лицей, 7б кл. Коныгин Дмитрий, физ-мат лицей, 7б кл. Сергеев Михаил, школа №9, 7б кл. Шитов Леонтий, гимназия №3, 7а кл. Становится традицией и вручение выпускникам факультатива их работ, выполненных на олимпиадах несколько лет назад. Эти одиннадцатиклассники добились весомых успехов уже на муниципальных и региональных испытаниях, а также профильных олимпиадах «Шаг в будущее», «Физтех», «Ломоносов». А Максим Лобанов стал призером Всероссийской олимпиады по информатике. Представляли ребята, как и их младшие «коллеги» по факультативу, разные школы Дубны. И хотя их профессиональные интересы составили сегодня широкий спектр - от физики и математики до информатики и химии, - они отметили важность начатой в ранние годы подготовки и участие в олимпиадах факультатива. Практически все они освоили программу Заочной физико-технической школы МФТИ, на которую были ориентированы их занятия. Много теплых пожеланий поступило в адрес преподавателей факультатива и от выпускников прошлых лет. Победители и призеры XXXIII олимпиады получили, помимо дипломов, журналы «Квантик», а вместе с выпускниками - памятные подарки от Учебно-научного центра ОИЯИ, поддерживающего работу факультатива. В награждении принял участие главный ученый секретарь Института С.Н. Неделько. Примечательно, что его сын Никита, как и многие дети сотрудников ОИЯИ, прошел в свое время полный курс подготовки на факультативе, что сказалось на выборе им вуза и дальнейшей учебы. Этим Сергей Николаевич поделился со школьниками, подчеркнув значимость для их будущего активной учебы и изучения точных дисциплин. «Мы заинтересованы в ваших успехах - вас очень ждем!» - такими словами закончил он свое выступление. Особым моментом этой встречи стало чествование директора школы №9 Е.Я.Лисеенко. Все годы своего существования факультатив располагался под крышей этой школы и, безусловно, не мог обойтись без помощи Елены Яковлевны. Когда ей преподнесли цветы, благодарность и подарок от ОИЯИ, аудитория разразилась долгими аплодисментами. Скажем же спасибо всем, кто принял участие в работе факультатива - этого небольшого, но важного для города учебного подразделения, и пожелаем ему и его питомцам дальнейших успехов. По материалам Городского межшкольного физико-математического факультатива