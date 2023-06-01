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Если звезды зажигаются… PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
01.06.2023 07:58

Свой двадцатый учебный год Городской межшкольный физико-математический факультатив завершил традиционной, уже 33-й по счету, открытой олимпиадой для учащихся 6-7 классов, которую подготовили и провели А.А. Леонович и В.В. Садилов. На этот раз в ней участвовали более 50-ти школьников, представлявших девять учебных заведений Дубны, а также дмитровскую гимназию «Логос».

26 мая прошло награждение успешно выступивших на олимпиаде участников. В том числе пятиклассников и даже одной четвероклассницы, решивших испытать свои силы в соревновании с более старшими «олимпийцами». Результаты весьма впечатляющие.

6-е классы

Победители:

Белозерова Кира, физ-мат лицей, 6б кл.

Злотникова Мария, лицей №6, 4л кл.

Призеры:

Альперт Владияр, лицей №6, 6ла кл.

Козленко Александр, физ-мат лицей, 5а кл.

Рогов Антон, физ-мат лицей, 6б кл.

Урванова Мария, новая школа «Юна», 5а кл.

7-е классы

Победитель:

Биркле Константин, физ-мат лице, 7б кл.

Призеры:

Давыдов Михаил, школа №7, 7г кл.

Дубинин Владимир, физ-мат лицей, 7б кл.

Коныгин Дмитрий, физ-мат лицей, 7б кл.

Сергеев Михаил, школа №9, 7б кл.

Шитов Леонтий, гимназия №3, 7а кл.

Становится традицией и вручение выпускникам факультатива их работ, выполненных на олимпиадах несколько лет назад. Эти одиннадцатиклассники добились весомых успехов уже на муниципальных и региональных испытаниях, а также профильных олимпиадах «Шаг в будущее», «Физтех», «Ломоносов». А Максим Лобанов стал призером Всероссийской олимпиады по информатике. Представляли ребята, как и их младшие «коллеги» по факультативу, разные школы Дубны.

И хотя их профессиональные интересы составили сегодня широкий спектр - от физики и математики до информатики и химии, - они отметили важность начатой в ранние годы подготовки и участие в олимпиадах факультатива. Практически все они освоили программу Заочной физико-технической школы МФТИ, на которую были ориентированы их занятия. Много теплых пожеланий поступило в адрес преподавателей факультатива и от выпускников прошлых лет.

Победители и призеры XXXIII олимпиады получили, помимо дипломов, журналы «Квантик», а вместе с выпускниками - памятные подарки от Учебно-научного центра ОИЯИ, поддерживающего работу факультатива. В награждении принял участие главный ученый секретарь Института С.Н. Неделько. Примечательно, что его сын Никита, как и многие дети сотрудников ОИЯИ, прошел в свое время полный курс подготовки на факультативе, что сказалось на выборе им вуза и дальнейшей учебы. Этим Сергей Николаевич поделился со школьниками, подчеркнув значимость для их будущего активной учебы и изучения точных дисциплин. «Мы заинтересованы в ваших успехах - вас очень ждем!» - такими словами закончил он свое выступление.

Особым моментом этой встречи стало чествование директора школы №9 Е.Я.Лисеенко. Все годы своего существования факультатив располагался под крышей этой школы и, безусловно, не мог обойтись без помощи Елены Яковлевны. Когда ей преподнесли цветы, благодарность и подарок от ОИЯИ, аудитория разразилась долгими аплодисментами.

Скажем же спасибо всем, кто принял участие в работе факультатива - этого небольшого, но важного для города учебного подразделения, и пожелаем ему и его питомцам дальнейших успехов.

По материалам Городского межшкольного физико-математического факультатива
  		 
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