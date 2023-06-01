Не секрет, что обсуждать тему здоровья любят многие: больные и ЗОЖники, блогеры, студенты и пенсионеры. А вот достоверные, доказанные наукой знания среди множества советов и рассуждений найти не так-то просто. Разобраться в этом помогают просветительские мероприятия. В том числе в игровом формате. Студенты Дмитровского техникума СП №3 «Дубна» - будущие медики и фармацевты - в этом особенно заинтересованы. Игра «Морской бой» под заглавием «Мы выбираем медицину» состоялась в читальном зале Муниципальной библиотеки Левобережья.

Игрокам предстояло вспомнить историю медицины, разгадывать ребусы, переводить слова с русского на латынь и даже ставить диагнозы персонажам стихов и песен; вспомнить литературные произведения писателей-врачей и о врачах. Ведь разносторонние знания и чувство юмора тоже пригодятся будущим медикам, как и умение работать в команде, слушать и уважать товарищей, находчивость, быстрота реакции, гибкость мышления.

Всё это продемонстрировали представители команд «Белые халаты» и «Рентген». Они словно насквозь видели трудности и подвохи. Участники интеллектуального сражения вспомнили изречения великих врачей прошлого (Авиценны, Парацельса, Гиппократа), изобретения и достижения учёных и врачей (круги кровобращения, наркоз и сортировка пострадавших в военно-полевой и МЧС-медицине, появление первого антибиотика - пенициллина).

А вы знали, что банщики и цирюльники раньше тоже входили в цех медиков? Они даже сдавали экзамены и имели право делать кровопускания, вправлять вывихи, удалять зубы. Уникальный случай операции по удалению аппендицита самому себе доктором Леонидом Рогозовым на антарктической станции тоже не остался без внимания.

Игра проходила накануне Международного дня медицинской сестры. В честь кого он учреждён? Ребята и девушки вспомнили Флоренс Найтингейл. Но ведь и в России служба сестёр милосердия тоже получила своё развитие. Это известно всем, кто хорошо изучил историю.

Постановка диагноза по строчкам стихов и песен особенно понравилась и вдохновила будущих медиков. На ком же ещё им пока учиться? Заодно и литературу, музыку вспомнили. Склероз, солнечный удар, обморожение с простудой, алкоголизм, бессонница, истерика - всё было выявлено верно. Вот так весело и познавательно прошла интеллектуальная медицинская викторина.

Отличить достоверные знания доказательной медицины от мифов и фейков поможет познавательная литература о здоровье и медицине. Её достаточно много в нашей библиотеке, рассчитанной на широкий круг читателей, не только специалистов. Мы стараемся отбирать для наших читателей лучшие и проверенные наукой и специалистами издания. Соответствовать главной заповеди Гиппократа - «Не навреди».

В случае недомогания не стесняйтесь обращаться к врачам. Самолечение и непроверенные методики, советы от непрофессионалов могут быть даже опасны. Здоровье у нас одно, и потому оно особенно ценно. Как и знания о нём. К сожалению, об этом вспоминают лишь тогда, когда теряют здоровье.

Медицинское просвещение, хорошее настроение, здоровый образ жизни, дружба - вот лучшие средства профилактики. Обучающиеся техникума - будущие медики - это хорошо знают. «Белые халаты» совсем чуть-чуть опередили соперников. Победили дружба и сила знаний. Последуйте их примеру.