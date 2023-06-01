Любовь к Родине начинается с малого, с места, где ты родился и живёшь. В нашем городе протекает великая русская река Волга. Есть такая дата в календаре у экологов, историков, краеведов - день Волги, который отмечается 20 мая. А накануне, 19 мая, третьеклассники гимназии №3 в детском отделе Муниципальной библиотеки Левобережья вспоминали всё, что знают о Волге. От библиотекаря ребята узнали много нового и интересного. Например, что Волга - самая большая по протяжённости и многоводная река Европы. Сколько лет Волге? Оказалось, что уже 30 миллионов лет. Сколько и какие виды рыб водятся в ней. Более 80, и половина из них промысловые. Как раньше называли эту реку, и какие города на ней построены? Древняя история и природные богатства реки поразили юных слушателей. Неужели и вправду великая русская река начинается с ручейка, который можно перешагнуть? Но почему же появился день Волги? Потому что река просит защиты и внимания. Экологические проблемы не обошли стороной и нашу красавицу, матушку и кормилицу Волгу. Волга не только поит, кормит рыбой. Издавна по реке перевозили грузы, людей. Она была и остаётся важной транспортной артерией. Без мощи реки не было бы электричества. Сколько гидроэлектростанций на ней построено, сколько плотин и шлюзов! Есть своя ГЭС и в Дубне. Об этом ребята знают. Но всё это не лучшим образом влияет на экосистему Волги. Сейчас её берега и течение сильно загрязнены. Что могут люди сделать для реки? Стараться меньше оставлять мусора, строить надёжные очистные сооружения. Устроить субботник по очистке берегов под силу обычным горожанам. Ребята согласились, что такой подарок великой русской реке точно её порадует и объединит горожан любовью к родному краю и природе. А пока слушатели проверили свои знания в викторине о Волге. Были вопросы на внимание, логику, знание истории, географии, фольклора, песен о Волге, картин, ей посвящённых. Почти на все вопросы дети ответили правильно. А узнать о Волге ещё больше и подробнее помогут книги с выставки, ей посвящённой. По географии и краеведению, истории, экологии и искусству. О городах, расположенных на великой русской реке, и знаменитых волгарях. Разговор о Волге можно вести долго,ведь тема неисчерпаема, как сама река. Ребята поняли, что родные места, связь с ними остаются с человеком навсегда. Впереди ещё много тёплых и интересных встреч. Библиотека не уходит на каникулы. Она ждёт своих юных читателей, чтобы вместе больше узнавать, играть, творить и делать добрые дела. Материалы подготовила Алла Соболева Фото Софьи Бодровой