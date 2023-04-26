«Нефть - прошлое, настоящее, будущее» - так называлась лекция профессора О.Л. Кузнецова для учеников старших классов физико-математического лицея имени академика В.Г. Кадышевского.

Лекция была научно-популярной, а язык изложения материала об истории нефти, способах её добычи и запасах достаточно простой и понятный для лицеистов.

‍Профессор О.Л. Кузнецов рассказал об отечественной школе геофизиков и истории добычи нефти на территории СССР и в России.

«Недра не подведут, если не подведут люди» - так говорил о добыче полезных ископаемых один их основоположников нефтяной геологии и нефтяного образования в СССР Иван Губкин. Для современной России этот лозунг является по-прежнему актуальным.

Олег Леонидович пригласил лицеистов старших классов поступать в университет «Дубна» на кафедру геофизики. Студенты кафедры, добавил и.о. ректора университета «Дубна» Андрей Деникин, участвуют в реализации крупных геофизических проектов по добыче нефти и полезных ископаемых.

Лекция профессора Олега Кузнецова состоялась по приглашению директора физико-математического лицея Ю.П. Курлапова.

Анна Владимирова