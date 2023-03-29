25 марта состоялось торжественное открытие нового корпуса Учебно-научного центра ОИЯИ. В новом корпусе, вынесенном за территорию закрытых площадок ОИЯИ и расположенном в полностью отремонтированном здании на улице Вавилова, Учебно-научный центр ОИЯИ продолжит развитие направления научно-просветительской деятельности студентов и школьников – тех, кто будет делать науку будущего, развивать наукоемкую промышленность, обеспечивать научно-технический прогресс. И всех тех, кто в будущем сможет стать частью коллектива ОИЯИ.

Важным направлением деятельности УНЦ также является работа с учителями. Для студентов же в стенах нового здания оборудованы лаборатории инженерного практикума. Здесь специалистами ОИЯИ подготовлены разнообразные программы: по автоматизации, вакуумной технике, электронике, СВЧ и Medipix. Ключевой особенностью практикума является работа с реальным оборудованием.

Для школьников специалистами отдела разработки и создания образовательных программ подготовлен физический практикум, где ребята смогут самостоятельно воспроизвести основные физические явления, познакомиться с различными методиками измерений, приобрести навыки работы с измерительными приборами, научиться обрабатывать результаты измерений.

С открытием нового корпуса Учебно-научного центра в городе Дубне наука станет еще ближе к молодым и талантливым молодым людям, стремящимся внести свой вклад в науку будущего.

Подготовила Людмила Петрова

Фото пресс-службы Администрации Дубны